D'S Damat'tan Kadınlar Günü mesajı: Bir kadının huzuruna çıkmak kolay değil...

Yaşamın her alanında özgürlüğü, duyarlılığı, üretkenliği ve saygınlığı ile istisnasız bütün kadınların huzurunda şık bir şekilde eğilmekten onur duyduğunun altını çizen reklam filmi ile D’S damat; en temel insani talepleri ile ilgili hak arayışlarında her daim kadınlar ile omuz omuza olduğunu vurguladı.

35 yıldır, kadınlara duyduğu saygının ne denli önemli bir manevi yükümlülüğü olduğunun farkında olduğunu kısa ama etkileyici bir film ile tekrar duyuran D’S damat, bu bilinçle marka değerinin çıtasını tam da bu noktaya koyuyor.

“35 yıldır durduğumuz noktadan, aynı nezaket, zarafet ve incelikle bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlu olsun.”