CW Enerji Karadeniz’in en büyük Güneş Enerji Santrali’ni kurdu

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticisi CW Enerji, Karadeniz bölgesinin en büyük Güneş Enerji Santrali’ni (GES) kurdu.

CW Enerji, sektörde en yeni teknolojileri geliştirerek, kullanıcıların enerji ihtiyacına kalıcı çözümler üretmeye devam ediyor. Bu doğrultuda; Karadeniz bölgesinin en büyük çatı tipi Güneş Enerji Santrali (GES) projesini hayata geçiren firma, 5.9 MWp gücündeki santrali tamamlayarak yeni bir rekora daha imza attı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz, Türkiye’nin her yerinde projeler ürettiklerini ifade ederek, “Son olarak Karadeniz’in en büyük santralini kurduk. Bu projemizde yaklaşık 19 bin güneş paneli kullanıldı. Her açıdan değerlendirildiğinde bölge için de önemli bir proje oldu” dedi.

Örnek bir proje

Örnek bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz, bu tür projelerle farklarını ortaya koymaya devam edeceklerine dikkat çekti. Yılmaz, sektörün ihtiyaç duyduğu çözümleri sunmayı sürdüreceklerini dile getirerek, “Sürdürülebilir büyüme anlayışı çerçevesinde sürekli kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Son teknolojiyi yakından takip ederek, AR-GE Merkezimizde geliştirdiğimiz çalışmalarımız neticesinde sektörün ihtiyaçlarına göre inovatif ürünler geliştiriyoruz. Türkiye olarak güneş enerjisi konusunda daha da cesur adımlar atma zorundayız. Ülkemizin enerji alanında bağımsızlık kazanması için yenilenebilir enerji yatırımları çok büyük önem taşıyor. Sanayicilerimiz de güneşten gelen enerjiyi fabrikaları için büyük bir verimlilik unsuruna dönüştürüyor” dedi.