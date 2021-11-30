Çukurova Isı, İhracatta Büyümeye Devam Ediyor

İhracatını, yılın ilk dokuz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 oranında artıran Çukurova Isı, yenilikçi ruhunun bir sonucu olan teknoloji yatırımları ile Türkiye’nin global markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Türkiye radyant ısıtma pazarının lider firması Çukurova Isı, ihracat pazarlarında büyümeye devam ediyor. Covid-19 salgınının tüm dünyada neden olduğu ekonomik krize rağmen ihracatını, yılın ilk üç çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 oranında artıran Çukurova Isı, teknoloji yatırımları ve ihracat pazarlarını çeşitlendirme stratejileri doğrultusunda ihracatta hedef yükselterek, büyümesini sürdürüyor.

Çukurova Isı Pazarlama Müdürü Osman ÜNLÜ

2020 yılında dünya ekonomisi yüzde 4 küçüldü

Covid-19 salgınının oluşturduğu ekonomik krizin dünyada son 40 yılda gerçekleşmiş ekonomik krizlerden çok daha büyük olduğunu ve 2020 yılında dünya ekonomisinin yüzde 4 küçüldüğünü vurgulayan Çukurova Isı Pazarlama Müdürü Osman ÜNLÜ, salgının oluşturduğu şok etkisi nedeniyle ekonomide yaşanan daralmaya rağmen Çukurova Isı’nın ihracattaki büyümesini sürdürdüğünü açıkladı.

30’dan fazla ülkeye ihracat

ÜNLÜ, sözlerine şöyle devam etti: “2021 yılı Çukurova Isı’nın ihracattaki büyümesini sürdürdüğü bir yıl oldu. Gebze’de bulunan fabrikamızda, yüksek mühendislik anlayışıyla geliştirip, ileri teknolojiler ile ürettiğimiz ısıtıcılarımızı, bugün başta Almanya, İngiltere, Fransa, ABD, İsrail, Ürdün, Avusturya, Romanya, Azerbaycan, Danimarka, Hollanda olmak üzere 30’dan fazla ülkeye ihraç ediyoruz. İhracat yaptığımız pazarlardaki 30 bayimiz ile hedef pazarlardaki potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmeye odaklanıyoruz.

“Roberts Gordon’ın Avrupa Üretim Üssü olduk”

2021, dış pazarlardaki stratejimizi ve organizasyon yapımızı yeniden yapılandırdığımız ve aynı zamanda önemli stratejik işbirliklerine imza attığımız bir yıl oldu. 30 yılı aşkın bir süredir Türkiye ve Orta Doğu distribütörlüğünü sürdürdüğümüz Amerikan Roberts Gordon LLC firması ile yılın üçüncü çeyreğinde Blackheat markalı borulu radyant ısıtma sistemlerinin imalatına yönelik lisans anlaşması imzaladık. Bu anlaşmayla birlikte daha önce ABD’den ithal ettiğimiz Blackheat Borulu Radyant Isıtma sistemlerini, Roberts-Gordon lisansıyla Gebze’deki fabrikamızda üretip; AB ülkelerinin tamamına, İngiltere’ye ve Türkiye’nin çevresindeki ülkelere ihraç etme hakkını elde ettik. Kısacası Roberts Gordon’ın “Avrupa Üretim Üssü” olduk.

“Çukurova Isı’yı dünyanın üretim üslerinden biri yapmayı hedefliyoruz”

Ancak biz önümüzdeki beş yıllık süreçte işbirliğimizin kapsamını hem ürün hem de miktar bazında genişleterek, Çukurova Isı’yı ve dolayısıyla da ülkemizi, bu alanda sadece Roberts-Gordon’un “Avrupa Üretim Üssü” değil, bunun da ötesinde dünyanın üretim üslerinden biri yapmayı hedefliyoruz.

35 milyon değerinde fabrika yatırımı

Bu kapsamda Gebze’de bulunan tesisimizi 2,5 kat büyütme kararı aldık. 35 milyon değerinde ki fabrika yatırımımızın inşaat ruhsatını aldık. 2022 yılı sonuna kadar projeyi tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

“Türkiye’nin global markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz”

Dünyada hızla değişen ticarete ve teknolojiye ayak uydurmak için önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden ÜNLÜ: “Katma değeri yüksek ürünlerimizle hem Çukurova Isı’nın yurt içindeki güçlü konumunu globale taşımayı hem de hedef ülkelerdeki pazar payımızı artırmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda maksimum enerji tasarrufu sağlayan, çevreci ve dünya standartlarında ısıtıcılar geliştiriyoruz. Üretim altyapımızı, sanayinin dönüşümü yani Endüstri 4.0 anlayışına uygun olacak şekilde geliştiriyoruz. Çünkü dünya standartlarında katma değeri yüksek ürün geliştirmek, güçlü bir mühendislik bilgisi kadar güçlü bir teknolojik altyapı da gerektiriyor. Çukurova Isı’nın yenilikçi ruhunun bir sonucu olan teknoloji yatırımları ile Türkiye’nin global markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.