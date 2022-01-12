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Çukurova Isı'dan Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Isıtmada “Sulu Radyant Panel” Teknolojisi!

Radyant Isıtma sektörünün öncü markası Çukurova Isı, ısıtma pazarına yenilikçi bir yaklaşım getiren verimli çözümleriyle iklim kriziyle mücadelede etkin rol oynamaya devam ediyor. Çukurova Isı, kısa süre önce ürün portföyüne eklediği “Sulu Radyant Panel” ürün grubuyla işletmelere ısıtmada yüzde 30’lara varan oranlarda enerji tasarrufu sağlamanın yanında insan ve çevre sağlığını da koruyor.

İş Dünyası 12.01.2022, 15:08 12.01.2022, 15:11
Çukurova Isı'dan Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Isıtmada “Sulu Radyant Panel” Teknolojisi!

Çukurova Isı, yenilikçi teknolojileriyle enerji verimliliğini sürdürülebilir kılan çalışmalara imza atmaya devam ediyor. “Sulu Radyant Panel” ürün grubunda bir yılı aşkın bir süre önce İtalyan Sabiana markası ile distribütörlük anlaşması imzalayan Çukurova Isı, sürdürülebilir bir dünya için enerji kaynaklarını verimli kullanan teknolojileri, ısıtma pazarı ile buluşturmaya devam ediyor. 

Hedefi “tasarruf”

Müşterilerine; keşiften projelendirmeye, satıştan, devreye alma süreçlerine kadar komple sistem çözümü sunan Çukurova Isı, işletmelerin ısıtmadan kaynaklı enerji giderlerini düşürerek, tasarruf sağlamalarını hedefliyor. 

Çevreci teknoloji

Dünya genelinde hızla artan nüfus ve iklim değişikliğine paralel olarak enerji kaynaklarının hızla tükendiğine dikkat çeken Çukurova Isı Pazarlama Müdürü Osman ÜNLÜ, sürdürülebilir gelecek için ısıtma pazarında sunulacak verimli teknolojilerin ve uygulamaların hayati önem taşıdığını vurguladı. ÜNLÜ: “Dünyada tüketilen enerjinin yüzde 30’u sanayide  tüketiliyor. Sanayide tüketilen enerjinin yüzde 80’i ise ısıtma ve  soğutma sistemlerinde kullanılıyor. Endüstriyel tesislerde enerji kaynaklarını akıllı ve verimli kullanan ısıtma  teknolojileri tercih ederek yüzde 65’lere varan oranda enerji tasarrufu  sağlamak mümkün. Böylece işletmelerde fazla enerji tüketimine bağlı olarak oluşabilecek CO2 emisyonunun, küresel bir sorun haline gelen iklim krizi üzerindeki  etkilerini azaltmak da mümkün hale geliyor. 

Kısa süre önce ürün portföyümüze dahil ettiğimiz “Sulu Radyant Panel” ürün grubuyla da  en az çevresel etkiyle ve en yüksek verimle, işletmelerde konforlu ve tasarruflu ısıtma sağlıyoruz. 

Isıtmada yüzde 30 daha verimli 

Isı transferi, ışınım yolu ile sağlanan “sulu radyant panel”lerden çıkan ışınlar, ısı transferi hava ile sağlanan sistemlerden farklı olarak hava hareketlerinden etkilenmiyor. EN 12831 standardına uygun olarak geliştirilen sulu radyant paneller, doğrudan ortamdaki makinelere, insanlara ve zemine çarparak, ısı enerjisine dönüşüyor ve ışınların, tüm alan içerisine eşit olarak dağılmasıyla da ısıtmada maksimum konfor elde ediliyor. Bu çalışma prensibi sayesinde hissedilen sıcaklığın, gerçek sıcaklıktan fazla olması ise enerji verimliliğini klasik sistemlere göre yüzde 30’lara varan oranlarda artırıyor. 

Sağlıklı ısıtma

Sulu radyant panellerde ısıtma esnasında hava sirkülasyonu olmayışı ise ortamdaki virüs ve tozların taşınmasını önlüyor. Bu sayede ortamdaki konfor şartları sağlıklı bir şekilde sağlanıyor. 

Kullanıcı dostu 

Kullanıcı dostu olması sayesinde işletmelere uygulamada da avantaj sağlayan “sulu radyant panel”ler, 10 bin metrekare bir tesise bir hafta veya on gün içerisinde uygulanabiliyor. Radyant paneller, tavana monte edildiği için de çalışma sahasında ekstra yer kaplamıyor. Ayrıca işletmede de kolay kullanım imkânı sunuyor. 

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