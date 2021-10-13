Çukurova Isı, Bayileriyle Bir Araya Geldi

Radyant Isırma sektörünün öncü ve lider markası Çukurova Isı, bayileri ile İstanbul’da bir araya geldi. Türkiye’de bayi teşkilatıyla büyümeye devam eden Çukurova Isı, bayi toplantısında; 2020 ve 2021 yıllarının değerlendirmesini, yeni döneme ilişkin hedef ve stratejilerini bayileri ile paylaştı.

Çukurova Isı’nın Türkiye genelini kapsayan bayi satış ekiplerinden yaklaşık 80 temsilcinin katıldığı toplantı, 28 Eylül’de DoubleTree by Hilton Hotel Avcılar’da gerçekleştirildi.

“Türkiye ekonomisine değer katmaya devam edeceğiz”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Çukurova Isı Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, pandeminin gölgesinde geçen 2020 ve 2021 yıllarında başarılı performans sergileyen bayilerini kutladı. Zorlu koşullar altında, hep birlikte azimle çalıştıklarını belirten Vardan: “Bundan sonra da aynı ivme ile büyümemizi sürdürerek, pazardaki lider konumumuzu koruyup, Türkiye ekonomisine değer katmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Konuşmasında Çukurova Isı’da ki son gelişmelere de değinen Vardan, Çukurova Isı olarak 30 yılı aşkın bir süredir Türkiye ve Orta Doğu distribütörlüğünü sürdürdükleri Amerikan Roberts Gordon LLC firması ile “Blackheat borulu radyant ısıtma sistemleri”nin imalatına yönelik lisans anlaşması imzaladıklarını ve Roberts Gordon’ın Blackheat marka ürünlerinin tamamının bundan sonra Çukurova Isı tarafından Türkiye’de üretileceğini açıkladı.

Vardan’ın sunumunun ardından Satış Müdürü Kerem Ünlü, satış rakamlarına göre 2020-2021 yıllarının kısa bir değerlendirmesini yaptı. Pazarlama Müdürü Osman Ünlü ise 2020-2021 yıllarında gerçekleştirdikleri pazarlama faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Toplantının ikinci oturumunda Pazar Geliştirme Müdürü Eren Ünlü, ihracat faaliyetleri, 2020 yılında hedef pazarlardaki iş sonuçları ve 2021 yılı hedeflerini, Bölge Satış Yöneticisi Yasin İlkiz ise sulu radyant panel ürün grubu hakkında bilgiler paylaştı.

Toplantı, Bilgi İşlem ve Veri Sorumlusu Tuba Vardan Erenay’ın satış sonrası hizmetler için geliştirdikleri özel yazılımı anlattığı sunumla sona erdi.

Çukurova Isı, Türkiye’nin dört bir yanından toplantıya katılan bayilerini, toplantıdan bir gün sonra da katılımcısı olduğu ISK Sodex Fuarı’nda ki standında ağırladı.