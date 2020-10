ÇÖZÜM TASARRUF, 36. ŞUBESİNİ BOLU’DA AÇTI

Alternatif finans ekosistemi içerisinde mikro finansa odaklanan Çözüm Tasarruf, yaklaşık 1 yıl içerisinde 10 binden fazla kişi ve kuruma dokundu. Alanında uzman kadrosu, 36 şubesi ve online çözüm merkeziyle müşterilerinin her zaman yanında olan Çözüm Tasarruf, yeni nesil finans anlayışıyla geliştirdiği bireysel ve ticari tasarruf finansmanı ürünlerini Bolulular’ın hizmetine sundu. Çözüm Tasarruf; yatırım teşvikinde 2. sırada yer alan, hayvancılıktan tarıma, turizmden tekstile kadar birçok iş kolunda ülke ekonomisine büyük bir katkı sunan ve GSYH’si 14 milyar 300 milyon TL olan Bolu’da kent ekonomisine de hatırı sayılır bir ivme kazandıracak. Konuyla ilgili açıklama yapan Çözüm Tasarruf Genel Müdürü Ebubekir Kaplan, “Bireysel tüketicilerden KOBİ’lere, start up’lara hatta Türkiye’nin köklü kuruluşlarına kadar her noktaya ulaşmayı hedefliyoruz. Bu yüzden kurulduğumuz günden bu yana birey ve şirketlere dokunabilmek adına hızlı bir şubeleşme yoluna gittik ve 36. şubemizi Bolu’da açtık. 46 bin 504 TL’lik kişi başına GSYH’siyle üst sıralarda yer alan Bolu, bizim için büyük önem taşıyor. Bireylerin ve KOBİ’lerin tasarruf ederek ülke ekonomisine katkı sağladığı iş süreçlerimiz, herkesin adil ve şeffaf bir şekilde finansmana ulaşmasını kolaylaştırıyor. Çağdaş, bilge ve yön veren vizyonumuzun en önemli bileşenlerinden olan yeni nesil finans yaklaşımımız, alışılagelmiş tasarruf finans sistemini değiştiriyor.” dedi.

Çözüm Tasarruf Genel Müdürü Ebubekir Kaplan

Her türlü finansal ihtiyaca cevap veriyor

Yenilikçi vizyonu ve uzman kadrosuyla kısa zamanda 36 şubeye ulaşan Çözüm Tasarruf, geliştirdiği teknolojik altyapısıyla Türkiye’nin her köşesine hizmet verebilen bir ağa sahip. Çözüm Tasarruf; modern bir ortamda, ticari ve bireysel müşterilerinin her türlü finansal ihtiyacına yönelik profesyonel ve teknoloji odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda sunduğu özgün çözümler ile farkını ortaya koyuyor. “Müşterilerimizle olan ilişkilerimizi uzun vadeli bir iş birliğine dönüştürmek önceliğimiz. Bu doğrultuda sadece finansal kaynak sağlamanın ötesinde katma değer yaratarak da ürünlerimizi müşterilerimizin ihtiyacı doğrultusunda çeşitlendiriyoruz. Müşteri ilişkilerini haftanın her günü verdiğimiz hizmetlerle derinleştiriyoruz. En önemli amacımız geleceğini tasarlamak isteyen herkesin yanında olmak.” diyen Kaplan, Covid-19 pandemisinde Bolu ekonomisinin büyümesine önemli bir katkı sağlayacaklarını ifade etti.

Çözüm Tasarruf ile çarklar daha hızlı dönüyor

Birey ve kurumları kapsayan yeni nesil finans anlayışı, kişi ve kurumların ihtiyacı özelinde farklılaşan tasarruf planları, uygun ödeme koşulları, dijital teknolojilere entegre edilmiş iş süreçleri, sürdürülebilirlik yaklaşımı, teknolojik altyapısı ve özelleştirilmiş paketleriyle her türlü finansal ihtiyaca yanıt veren Çözüm Tasarruf, pandemi süreci nedeniyle finansman sorunu yaşayan KOBİ’lere ve işletme sahiplerine de fırsatlar sunuyor. Finans sektörünün halihazırdaki alışkanlıkları göz önüne alındığında ezberleri bozan Çözüm Tasarruf ile işletmeciler çarklarını daha hızlı döndürmeye başlarken, bir yandan da yeni işletmelerin açılmasıyla istihdamda artış yaşanıyor. Finansal geleceği planlarken bugünden harekete geçmenin önemine dikkat çeken Çözüm Tasarruf’ta, ek bir maliyetle karşılaşmayan tüketiciler hızlı bir şekilde tasarruf hedeflerine ulaşabiliyor.