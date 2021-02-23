Covid-19 Sonrası Online Gelinlik Satışları

Koronavirüs salgınına karşı mücadelede uygulanan karantina önlemleri hem moda evlerini, hem de evlenme arifesindeki genç kızları yeni arayışlara yönlendirdi.

Tamamen web ortamı üzerinden gerçekleştirilen prova süreçleri moda evlerinin iş kaybını önlerken, gelin adaylarının da sorunsuz bir şekilde hayalindeki gelinliğe kavuşmasını sağlıyor. Tamamen web ortamı üzerinde gerçekleştirilen prova süreçleri sonunda kargolanan gelinlikler sorunsuz bir şekilde ulaştırılıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ünlü modacı Özge Yılmaz; “Pandemi süreci hepimizi derinden etkiledi. Düğün salonlarının kapanması, kalabalık ve kapalı ortamlarda gerçekleştirilen davetlerin ertelenmesi alışkanlıkların da değişmesini neden oldu. Özellikle evlenmek üzere olan genç kızlar bu süreçten çok etkilendi” dedi.

AVRUPALI TÜRKLERDEN TALEP VAR

White House Moda Evi markasıyla 20 yılı aşkın süredir sektörde hizmet sağladıklarını belirten Özge Yılmaz; “Özellikle Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa’da bulunan Avrupalı Türk vatandaşlar bu uygulamamızı çok beğeniyor. Pandemi nedeniyle uçak yolculuğu yapmak istemeyen gelin adayları ziyarette bulunamıyorlar. Bu nedenle müşterilerimize tamamen online ve dijital kanallar aracılığıyla hizmet veriyoruz” dedi. Beden ölçülerinin doğru ve eksiksiz bir şekilde iletilmesi durumunda birebir çalışma yapılabileceğini belirten genç modacı; “Ölçü alma sürecinde desteğimiz eksiksiz devam ediyor. Dantel seçimi, kumaş seçimi gibi tüm aşamaları video konferans üzerinden ilerletiyoruz. Kargo süreci sonrasında da sürekli iletişim halinde kalıyoruz. Bu sayede sorunsuz bir süreci atlatmış oluyoruz.

2021 YILINDA HELEN MODELLER ÖN PLANDA OLACAK

White House by Özge Yılmaz imzasıyla 2021 yılı kreasyonunu hazırladıklarını belirten ünlü modacı “Koronovirüs nedeniyle nikah ve açık hava düğünlerinin yapılması gelinlik tercihlerinde de rahat ve salaş modellerin seçilmesine yol açtı. Yeni yılla birlikte çok sayıda helen, balık model ve düz kesim gelinlik modellerini sıklıkla göreceğiz” dedi.