Covid-19 krizinde şirketlerin toparlanması için önerilen adımlar
ACCA (Fermanlı Ruhsatlı Muhasebeciler Birliği), “Krizden Toparlanmaya Giden Yol Haritası” isimli raporunda şirketlerin Covid-19 krizi sonrası kısa, orta ve uzun vadede neler yapılabileceğine dair önerilerde bulunuyor.
Raporda kriz döneminde şirketlerin toparlanmaya giden yolda kısa vadede yapması gerekenler üç ana başlıkta toplanıyor. Şirketlerin kısa, orta ve uzun vadedeki stratejilerinde dijitalleşme ve finans ve muhasebe profesyonellerinin rolü dikkat çekiyor.
1-Harekete Geçin
Şirketlerin kriz döneminde hızlı aksiyon almak adına öncelikli olarak kısa vadeli döneme odaklanılması gerektiği kabul edilmesi ve stratejilerini bu yönde çalışması gerekiyor. Bu kriz durumunda önce çalışanlar sonra da değişen ortamda müşterin ihtiyaçlarının anlaşılması büyük önem taşıyor.
- Önce çalışanlarınızı düşünün
- Kısa vadeli döneme odaklanmayı kabul edin
- Değişen dünyada müşterilerinizin ihtiyaçlarını anlayın
- Kriz yönetimi ekibinizden faydalanırken direnç ve esneklik planlarınızı oluşturun
2-Analiz Yapın
Şirketler, kendilerini korumak için farklı bilgi kaynaklarından geniş kapsamlı bilgi toplamalı ve kendi gelecekleri için farklı senaryolar üzerinde çalışıp bu senaryolarda izleyecekleri yol haritalarını oluşturmalılar. Şirketlerin ihtiyacı olan nakit akışını sağlayacak her türlü fırsatın bulunmasında finans ve muhasebe ekiplerine kritik görevler düşüyor.
- İş devamlılık planları ve senaryoları oluşturun
- Hükümetlerin destek paketlerini ve değişen mali politikalarını takip edin
- Likiditenin yaşam kaynağı olduğunu unutmayın
3-Öngörüde Bulunun
Şirketler, krizin iş dünyasının geleceği üzerinde yaratacağı etki ve yeni çıkacak trendler hakkında öngörülerde bulunmaya çalışarak kendilerinin krizden çıkış ve toparlanma girişimlerini ve gelecek stratejisini en iyi şekilde planlamalılar. Dijitale yatırım yapmak ve teknolojiyi kullanmak iş süreçlerini kolaylaştırmak ve olası siber saldıralar için etkili çözümler arasında yer alıyor.
- İşinizde yenilik yapacak fırsatlara bakın
- Şirket stratejilerini gözden geçirin
- İşiniz ile ilgili temel risklerin devam ettiğini unutmayın
“ACCA Krizden Toparlanmaya Giden Yol Haritası” raporunun tamamına linkten ulaşılabiliyor:
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