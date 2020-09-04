Covid-19 krizinde şirketlerin toparlanması için önerilen adımlar

Raporda kriz döneminde şirketlerin toparlanmaya giden yolda kısa vadede yapması gerekenler üç ana başlıkta toplanıyor. Şirketlerin kısa, orta ve uzun vadedeki stratejilerinde dijitalleşme ve finans ve muhasebe profesyonellerinin rolü dikkat çekiyor.

1-Harekete Geçin

Şirketlerin kriz döneminde hızlı aksiyon almak adına öncelikli olarak kısa vadeli döneme odaklanılması gerektiği kabul edilmesi ve stratejilerini bu yönde çalışması gerekiyor. Bu kriz durumunda önce çalışanlar sonra da değişen ortamda müşterin ihtiyaçlarının anlaşılması büyük önem taşıyor.

Önce çalışanlarınızı düşünün

Kısa vadeli döneme odaklanmayı kabul edin

Değişen dünyada müşterilerinizin ihtiyaçlarını anlayın

Kriz yönetimi ekibinizden faydalanırken direnç ve esneklik planlarınızı oluşturun

2-Analiz Yapın

Şirketler, kendilerini korumak için farklı bilgi kaynaklarından geniş kapsamlı bilgi toplamalı ve kendi gelecekleri için farklı senaryolar üzerinde çalışıp bu senaryolarda izleyecekleri yol haritalarını oluşturmalılar. Şirketlerin ihtiyacı olan nakit akışını sağlayacak her türlü fırsatın bulunmasında finans ve muhasebe ekiplerine kritik görevler düşüyor.

İş devamlılık planları ve senaryoları oluşturun

Hükümetlerin destek paketlerini ve değişen mali politikalarını takip edin

Likiditenin yaşam kaynağı olduğunu unutmayın

3-Öngörüde Bulunun

Şirketler, krizin iş dünyasının geleceği üzerinde yaratacağı etki ve yeni çıkacak trendler hakkında öngörülerde bulunmaya çalışarak kendilerinin krizden çıkış ve toparlanma girişimlerini ve gelecek stratejisini en iyi şekilde planlamalılar. Dijitale yatırım yapmak ve teknolojiyi kullanmak iş süreçlerini kolaylaştırmak ve olası siber saldıralar için etkili çözümler arasında yer alıyor.

İşinizde yenilik yapacak fırsatlara bakın

Şirket stratejilerini gözden geçirin

İşiniz ile ilgili temel risklerin devam ettiğini unutmayın

“ACCA Krizden Toparlanmaya Giden Yol Haritası” raporunun tamamına linkten ulaşılabiliyor: