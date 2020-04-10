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Coşkunöz Holding yerli tıbbi ekipmanların üretimine başladı

Coşkunöz Holding, tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, ilk günden bu yana çalışanları için aldığı tedbirlerin yanı sıra, zorlu koşullar altında verilen mücadeleyi güçlendirmek, devletin ve sağlık kuruluşlarının çalışmalarına destek olmak amacıyla önemli bir adım daha attı. Holding ve bağlı şirketlerindeki fabrikalarında İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla pandemi hastanelerine göndermek üzere koruyucu ekipman ve yeni medikal cihazların üretimine başladı.

Coşkunöz Holding yerli tıbbi ekipmanların üretimine başladı

Coşkunöz Holding, tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, ilk günden bu yana çalışanları için aldığı tedbirlerin yanı sıra, zorlu koşullar altında verilen mücadeleyi güçlendirmek, devletin ve sağlık kuruluşlarının çalışmalarına destek olmak amacıyla önemli bir adım daha attı. Holding ve bağlı şirketlerindeki fabrikalarında İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla pandemi hastanelerine göndermek üzere koruyucu ekipman ve yeni medikal cihazların üretimine başladı.

10 Nisan 2020 Cuma 12:25
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Coşkunöz Holding yerli tıbbi ekipmanların üretimine başladı

Hizmet verdiği sektörlerde Türk ekonomisine ve sanayisine katkı sağlayan Coşkunöz Holding, Coşkunöz Eğitim Vakfı iş birliğinde yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ihtiyaç duyulan tıbbi ekipmanları üretmeye başladı. İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla hastanelere gönderilmek üzere yeni medikal cihazlar ve koruyucu ekipman üretimine başlayan Coşkunöz Holding, fabrikalarında biyolojik örnek alma kabini, entübasyon kabini, siperlik, valf silikonları, sedye izolatörü, yarı profesyonel ventilatör, survent ventilatör ürünlerinin ilk numuneleri üzerinden testler yapıyor.

Zorlu koşullar altında büyük bir özveriyle hastanelerde hizmet veren tüm sağlık çalışanlarının tedavi sırasında kullanabileceği ekipman ve medikal cihazlar, bu dönemdeki ihtiyaca katkı sağlayacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan Coşkunöz Holding CEO’su Erdem Acay, “Yaşadığımız bu küresel salgın karşısında, tüm sağlık kuruluşlarımız ve sağlık çalışanlarımız gece gündüz demeden çalışırken, kurum olarak bizim de büyük bir sorumluluğumuz olduğunun farkındayız. Bu zorlu süreçte, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak devletimize ve milletimize destek olmak için üzerimize düşen sorumluluğu üstleniyoruz. Bu amaçla sağlık birimleri ile koordinasyonlu olarak tedavi ve operasyonlarda kullanılan ihtiyaçları tespit edip, tasarımını bitirdiğimiz yeni medikal cihazlar ve koruyucu ekipmanların ilk numunelerini ürettik ve denemelerine başladık. En kısa zamanda testleri tamamlayıp seri üretime geçecek ve ilgili sağlık birimlerine göndereceğiz. Ülke olarak verdiğimiz mücadeleden maddi ve manevi en az hasarla çıkmak için var gücümüzle çalışıyor, tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Aynı zamanda canını ortaya koyan sağlık çalışanlarımıza ve ailelerine de şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Son Güncelleme: 10.04.2020 12:29
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