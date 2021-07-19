ÇORUH EDAŞ, RİZE SEL FELAKETİNDE GÖREV BAŞINDA

Rize’de 13 Temmuz Salı gecesi itibariyle etkili olmaya başlayan sağanak yağışta hasar gören tüm ilçe ve beldelerde gece gündüz çalışmalarını sürdüren Çoruh EDAŞ, arama kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla da jeneratörlerle sahada yer aldı.

Rize ilçelerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası yaşanan sel felaketinde birçok ilçede cadde ve sokaklar sele teslim olurken Rize Merkez, Çayeli ve Güneysu ilçesinde başlayan sağanak yağış ilerleyen saatlerde dere taşkınlarına ve su baskınına sebep oldu. Sel felaketinin ilk anından itibaren bölgede bulunan Çoruh EDAŞ ekipleri sel felaketinde kesintisiz enerji sağlamak için gece gündüz demeden çalışmalarına devam etti.

Rize Merkez, Güneysu ve Çayeli ilçelerinde meydana gelen sel felaketinden 288 trafo etkilenerek 23 bin 040 abonenin enerjisiz kaldığını belirten Çoruh EDAŞ, ilk günün sonunda etkilenen trafo sayısını 16’ya kesintiden etkilenen abone sayısını ise 1019’a düşürdü. Kapalı olan yolların açılmasıyla birlikte çalışmalarına devam eden Çoruh EDAŞ, 9 trafoya daha enerji sağlarken kesinti yaşayan 226 abone için saha çalışmalarına ara vermeyerek 17 Temmuz Cumartesi sabahı itibariyle kesintisiz enerji arzını sağladı.

Çoruh EDAŞ yetkililerinin sel felaketini değerlendirdiği açıklamalarda, Çoruh EDAŞ ekiplerinin sel felaketinde 7/24 sahada olduklarını ve yaşanan doğal afetten en çok etkilenen Rize Merkez, Güneysu ve Çayeli ilçelerinde kısa süre içerisinde kesintisiz olarak enerji arzı sağlandığını açıkladı.

Sel felaketinin ilk anından itibaren AFAD Rize Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüyle birlikte yerel yönetimlerle koordinasyon halinde olduklarını ve kesintisiz enerji arzı sunmada yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Yetkililer “Çoruh EDAŞ Trabzon ve Artvin İl Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle etkilenen trafolar kısa bir sürede enerjilendirilmiştir. Afetin izlerini silmek ve kesintisiz enerji arzı sağlamak adına gerekli aksiyonlar alınarak tüm imkanlar seferber edilmiş olup enerjisiz trafo bölgemiz kalmamıştır. Afette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, Rize halkına geçmiş olsun diyoruz.” açıklamalarında bulundu.