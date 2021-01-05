Corona virüs aşısı olmayana sigorta yapılacak mı?

2020, sigorta sektörünün yıldızının parladığı bir yıldı dersek, sanırım yanılmış olmayız. Sadece yıldızı da parlamadı, 2020, sigortanın öneminin ortaya çıktığı bir yıl oldu. Önce, Elazığ depremi ile başladı, hemen sonrasında koronavirüs sürecine girildi, salgın devam ederken afetler de durmadı ve son olarak da İzmir depremi yaşandı. Açıkçası tüm bu süreçte sigortacılar başarılı bir sınav verdi.

Kısa bir özet geçecek olursak; salgın döneminde atılan en önemli adımlardan biri, pandemi, sağlık sigortalarının kapsamı içinde değilken sigorta şirketleri, corona virüs tedavi giderlerini karşılama kararı aldı, bu kapsamda 150 milyon liradan fazla özel hastanelere ödeme yapıldı. Depremlere gelince; sadece 2020’de yaşanan Elazığ ve İzmir depremlerinde sigortacılar, zorunlu deprem sigortası da dahil 500 milyon liraya yakın hasar ödemesi gerçekleştirdi. Hatırlatmakta fayda var, İzmir depremi, salgın döneminde yaşandı; eksperiyle, acentesiyle tüm kesimler zararın hızlıca ödenmesi için hasar tespit çalışmalarını yürüttü ve bu süreçte yüzlerce sigorta görevlisi corona virüse yakalandı.