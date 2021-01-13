Cornelli evlerde baş ‘köşe’ye yerleşiyor

Kaliteli, yenilikçi ve modern ürünleriyle 85 yıldır Türkiye’nin en güvenilir mobilya markaları arasında yer alan Kelebek Mobilya, yeni koleksiyonlarında modüler mobilya rahatlığını bir adım ileri taşıyor. Evinizin ihtiyacına göre şekillenen Cornelli, 11 farklı dekore seçeneği, 1 adet sehpa modeli, 5 farklı kumaş seçeneği, 3 farklı ayak seçeneği ve USB’li kitaplık ve sehpalı ara bölme sunuyor.

Köşeni dilediğin gibi oluştur

Modüler olması nedeniyle birbirinden farklı koltuk modeli yaratabileceğiniz Cornelli köşe takımı evde sadelik ve konfor arayanlara fonksiyonel bir tasarım sunuyor. Geniş oturumlu tasarımıyla yaşam alanınızda aradığınız rahatlık maksimum seviyeye çıkarken, tekli modülünde kullanılan ayak mekanizmasıyla konforu evinize taşıyor.

Evden çalışanların gözdesi

Cornelli Köşe Koltuk Takımları, pandemi sürecinde işlerini evinden sürdürmek zorunda kalanların da gözdesi oluyor. Ergonomik dizaynı, ara modüle yerleştirilen USB ve kablosuz şarj ünitesi ile kullanıcısına şarj imkanı sağlayan Cornelli, saatlerce çalışmak zorunda kalanlara, ihtiyaç duyduğu tüm konforu vaat ediyor.

İşlevsel özellikleri ile öne çıkan Cornelli Köşe Koltuk Takımı, sırt modülünde bulunan kitaplık bölümü, bütün modüllerde kullanılabilir baş minderi, C sehpası ve kullanıcının isteğine göre siyah metal, krom metal veya ceviz renk ayak alternatifleri ile evinize farklı bir tarz katıyor.