CORENDON AIRLINES’TAN BENZERSİZ KAMPANYA: KIŞ SEZONUNDA 1 EURO + VERGİLERLE UÇAK BİLETİ

“İlklerin Havayolu” Corendon Airlines, Promo bilet tipinde geçerli olacak kampanya ile uçuş deneyimini farklı bir boyuta taşıyacak. “1 Euro + Vergilerle Uçak Bileti” kampanyası ile yolcular, 2021 – 2022 kış sezonunda çok uygun fiyatlarla Corendon Airlines’ın eşsiz seyahat hizmetini deneyimleyebilecekler.

Sadece internet sitesi alımlarında geçerli olacak

Avrupa’yı başta Türkiye olmak üzere en popüler tatil destinasyonlarına direkt uçuşlarla bağlayan Corendon Airlines’ın bu benzersiz kampanyası sadece www.corendonairlines.com adresinden yapılan rezervasyonlarda geçerli olacak.

“1 Euro + Vergilerle Uçak Bileti” kampanyası ile ilgili detaylı bilgilere şu adres üzerinden ulaşılabiliyor:

https://www.corendonairlines.com/tr/kesfet/kampanyalar/1-euro-vergilerle-ucak-bileti-kampanyasi

Corendon Airlines, kış sezonunda keyifli ve konforlu bir uçuş deneyimi yaşamak isteyen herkesi web sitesine bekliyor: www.corendonairlines.com