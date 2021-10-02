CORENDON AIRLINES’TAN BENZERSİZ KAMPANYA: KIŞ SEZONUNDA 1 EURO + VERGİLERLE UÇAK BİLETİ
“Fark Yarat” sloganıyla yıl boyu yolcularını mutlu edecek bir çok kampanya sunan Corendon Airlines, 2021 - 2022 kış sezonu için de benzersiz bir kampanya duyurdu. 1-8 Ekim 2021 tarihleri arasında, www.corendonairlines.com adresinden uçak bileti satın alan yolcular, 1 Kasım 2021 – 31 Mart 2022 arasındaki uçuşlar için kişi başı sadece 1 Euro+vergi ücretlerini ödeyerek uçacak. Üstelik bilet alırken rezervasyonlarına dönüş uçuşunu da ekleyenler, ekstra %10 indirim daha kazanacak. Bu kampanya, 50.000 koltuk için geçerli olacak.
“İlklerin Havayolu” Corendon Airlines, Promo bilet tipinde geçerli olacak kampanya ile uçuş deneyimini farklı bir boyuta taşıyacak. “1 Euro + Vergilerle Uçak Bileti” kampanyası ile yolcular, 2021 – 2022 kış sezonunda çok uygun fiyatlarla Corendon Airlines’ın eşsiz seyahat hizmetini deneyimleyebilecekler.
Sadece internet sitesi alımlarında geçerli olacak
Avrupa’yı başta Türkiye olmak üzere en popüler tatil destinasyonlarına direkt uçuşlarla bağlayan Corendon Airlines’ın bu benzersiz kampanyası sadece www.corendonairlines.com adresinden yapılan rezervasyonlarda geçerli olacak.
“1 Euro + Vergilerle Uçak Bileti” kampanyası ile ilgili detaylı bilgilere şu adres üzerinden ulaşılabiliyor:
https://www.corendonairlines.com/tr/kesfet/kampanyalar/1-euro-vergilerle-ucak-bileti-kampanyasi
Corendon Airlines, kış sezonunda keyifli ve konforlu bir uçuş deneyimi yaşamak isteyen herkesi web sitesine bekliyor: www.corendonairlines.com