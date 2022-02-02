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Corendon Airlines, Tour of Antalya 2022'ye değer katacak

Corendon Airlines, Tour of Antalya’ya destek vermeye dördüncü yılında da devam ediyor

İş Dünyası 02.02.2022, 12:09
Corendon Airlines, Tour of Antalya 2022'ye değer katacak

CORENDON AIRLINES, TOUR OF ANTALYA 2022’YE DEĞER KATACAK

Spor turizminin büyümesi alanında yaptığı çalışmalar, gerçekleştirdiği spor sponsorlukları ve destek verdiği yarışlar ile Türk sporu için değer yaratan “İlklerin Havayolu” Corendon Airlines, profesyonel yol bisikleti yarışı Tour of Antalya’ya 2022 yılında da farklı boyutlarda değer katacak.

Halil Doğan, Bike Aid ile ilk kez Türkiye’de bir yarışa katılacak

Turizmin dinamizmi ile sporun coşku ve hareketliliğini buluşturmayı misyon edinen Corendon Airlines, bu dev organizasyonda bir kez daha fark yaratacak. Tour of Antalya 2022’ye katılan 13 ülkeden 23 takım ve 161 sporcuyu grup otellerinden Grand Park Lara’da ağırlayacak Corendon Airlines, ayrıca sponsoru olduğu Alman bisiklet takımı Bike Aid’i de tekrar Antalya’ya getirecek.

Kısa süre önce Bike Aid kadrosuna katılan Türk sporcu Halil Doğan da Bike Aid formasıyla ilk kez Türkiye’de düzenlenen bir yarışta pedal basacak.

Bir Avrupa takımına transfer olan ilk Türk bisikletçi: Halil Doğan

23 yaş altı kategorisinde Türkiye Zamana Karşı Şampiyonu olan Halil Doğan, Bike Aid’e transferiyle bir Avrupa takımına transfer olan ilk Türk bisikletçi olma onuruna da elde etmişti. Corendon Airlines, en büyük hayali Fransa Bisiklet Turu veya Giro d’Italia’da yarışmak olan Halil Doğan için özel iletişim projeleri de gerçekleştirecek.

Tour of Antalya’nın ikonik fotoğrafı bir kez daha çekilecek

10 – 13 Şubat 2022 tarihleri arasında Argeus Travel & Events ile Yedi İletişim tarafından gerçekleştirilecek organizasyonun Corendon Airlines katkılı ikonik fotoğrafı da bir kez daha çekilecek.

10 Şubat 2022 Perşembe günü koşulacak Side – Antalya etabında bisikletçiler, Corendon Airlines uçağının altından geçerek görsel bir şölen sunacaklar. Corendon Airlines, Antalya merkezli bir şirket olarak Antalya’nın tanıtımına katkı sağlayan organizasyonlara destek vermeye önümüzdeki dönemde de devam edecek.

Corendon Airlines geçmişten bugüne, yurtiçi ve yurtdışında Anadolu Efes Spor Kulübü, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Fraport TAV Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor, FC. Nurnberg Futbol Takımı, Bike Aid Bisiklet Takımı, Türk Korfbol Milli Takımı, Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Altınordu Futbol Kulübü, Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, İTÜ Basketbol Takımı, Akdeniz Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı, ITU Honeybees Quidditch Takımı, ITU Ultimate Frizbi Takımı, Corendon-Circus Bisiklet Takımı, Hollanda Kadın Milli Voleybol Takımı, Hollanda Milli Buz Hokeyi Takımı, Haarlem Corendon Kinheim Beyzbol Takımı, DEÜ Solaris Güneş Arabaları Ekibi, patika koşusu yarışları Salomon Cappadocia Ultra-Trail ve Tahtalı Run to Sky powered by Corendon Airlines ile profesyonel yol bisikleti yarışı Tour of Antalya’ya sponsorluk desteği vermişti.

#corendon #tour of antalya
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