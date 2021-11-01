COPA, ÜRETİM TESİSİNE GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ KURUYOR

Çevreye saygılı, yenilikçi ve üstün tasarruf sağlayan ürün grubuyla iklimlendirme sektörünün öncü firmalarından olan COPA Isı Sistemleri, 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü’nde anlamlı bir adım attı. Üretim süreçlerinde sürdürülebilir kaynak kullanımına odaklanan COPA, Bursa Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan üretim tesisinde 2022 yılında tamamlanacak olan güneş enerjisi sisteminin (GES) kurulumuna başladı. COPA, 4 kıtada 40’dan fazla ülkede kullanılan ürünlerini ürettiği tesisinde devreye girecek olan GES sayesinde yıllık enerji tüketiminin %10’unu kendi üretebilecek. COPA bu sayede hem üretim süreçlerindeki enerji maliyetlerinden tasarruf edecek hem de çevreci yaklaşımını bir kez daha ortaya koyarak yenilenebilir enerji kaynaklarından da faydalanmaya başlayacak.