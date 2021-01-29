Continental’e CES’ten 3 İnovasyon Ödülü

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES'in jürisi, Continental'in üç yüksek teknoloji çözümünü CES 2021 İnovasyon Ödülleri’ne layık gördü. Bu yıl dijital ortama taşınan fuarda, Continental’in Şeffaf Treyler Teknolojisi, Gelişmiş Radar Sensörü (ARS) 540 ve Sennheiser işbirliği ile geliştirdiği Ac2ated Sound hoparlörsüz ses sistemi mükemmel olarak değerlendirildi. Ödülleri değerlendiren Continental Kuzey Amerika Otomotiv Teknolojileri CEO'su Samir Salman, “Bu ödüller, geleceğin mobilitesini daha güvenli, birbiriyle daha bağlantılı, daha verimli ve daha sürdürülebilir hale getirecek yeni çözümler geliştirmek konusunda bizi motive ediyor” dedi.

Bu yılın odak noktası otonom sürüş teknolojileri

Pandemi nedeniyle CES, bu yıl ilk kez dijital ortamda düzenlendi. 1967 yılından beri düzenlenen fuarda otomotiv şirketlerine ilk defa 2008 yılında ayrı bir salon açılmıştı. O zamandan bu yana CES, her yıl büyük inovasyonların sergilendiği, mobilite endüstrisinin en merakla beklenen organizasyonlarından biri haline geldi. Continental, CES Fuarı’nda bu yıl otonom mobilite sistemlerinin bel kemiğini oluşturan sensör ve yazılım uzmanlığına odaklandı.

Continental’e bugüne dek CES’ten 8 ödül

Teknoloji şirketi ve premium lastik üreticisi Continental bugüne dek toplamda sekiz kez CES İnovasyon Ödülü’ne layık görüldü. Bu yıl, Continental’in ödül alan inovasyonlarından şeffaf treyler fonksiyonu, sürücülerin seyir halindeyken iki kamera ve bir kontrol ünitesi ile panoramik bir görünüm sağlayarak, yolu ve römorkun arkasındaki veya yanındaki engelleri görebilmesine olanak tanıyor. Bu özellik de manevra sırasında güvenliği artıyor. Continental’in ödül alan bir diğer inovasyonu ise otomatik sürüşün ön koşulu olan, 300 metreye kadar nesne algılamada daha fazla hassasiyet sunan ilk 4D görüntülü uzun menzilli radar sensörü ARS 540 oldu. Radar sensörünün yükseklik ölçme özelliği, küçük nesnelerin daha doğru algılanmasını sağlıyor.

Son olarak, Sennheiser işbirliği ile geliştirilen, geleneksel hoparlörlerin yerine araç içerisinde yüzeylerin titreşmesine neden olan aktüatörlerin geldiği Ac2ated ses sistemi de CES İnovasyon Ödülü’ne layık görüldü. Bu ödüllü sistem, montaj alanı ve ağırlık tasarrufunun yanında sıra dışı bir ses kalitesi sunuyor ve gerçeğe çok benzer, sürükleyici bir 3D ses deneyimi ile araç içi ses teknolojisinde devrim yaratıyor.