banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Ölen kuşuna böyle ağladı:
Ölen kuşuna böyle ağladı: "Yavrum, yüreğimin parçasıydın sen"
Altın fiyatlarına neler oluyor?
Altın fiyatlarına neler oluyor?
Moğol emirinin mezarı evliya türbesi sanıyorlar...
Moğol emirinin mezarı evliya türbesi sanıyorlar...
Apple uyardı: En kısa sürede güncelleyin
Apple uyardı: En kısa sürede güncelleyin

Continental’e CES’ten 3 İnovasyon Ödülü

Pandemi döneminde de mobilite teknolojileri alanında en büyük ticari fuarı olmaya devam eden CES, bu yıl dijital ortamda gerçekleşti. Fuarda sunduğu çözümlerle yazılım uzmanlığını sergileyen Continental, üç yüksek teknoloji çözümü ile CES 2021 İnovasyon Ödülleri’ne layık görüldü.

İş Dünyası 29.01.2021, 12:19
2
Continental’e CES’ten 3 İnovasyon Ödülü

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES'in jürisi, Continental'in üç yüksek teknoloji çözümünü CES 2021 İnovasyon Ödülleri’ne layık gördü. Bu yıl dijital ortama taşınan fuarda, Continental’in  Şeffaf Treyler Teknolojisi,  Gelişmiş Radar Sensörü (ARS) 540  ve Sennheiser işbirliği ile geliştirdiği Ac2ated Sound hoparlörsüz ses sistemi mükemmel olarak değerlendirildi. Ödülleri değerlendiren Continental Kuzey Amerika Otomotiv Teknolojileri CEO'su Samir Salman, “Bu ödüller, geleceğin mobilitesini daha güvenli, birbiriyle daha bağlantılı, daha verimli ve daha sürdürülebilir hale getirecek yeni çözümler geliştirmek konusunda bizi motive ediyor” dedi.

Bu yılın odak noktası otonom sürüş teknolojileri

Pandemi nedeniyle CES, bu yıl ilk kez dijital ortamda düzenlendi. 1967 yılından beri düzenlenen fuarda otomotiv şirketlerine ilk defa 2008 yılında ayrı bir salon açılmıştı. O zamandan bu yana CES, her yıl büyük inovasyonların sergilendiği, mobilite endüstrisinin en merakla beklenen organizasyonlarından biri haline geldi. Continental, CES Fuarı’nda bu yıl otonom mobilite sistemlerinin bel kemiğini oluşturan sensör ve yazılım uzmanlığına odaklandı.

Continental’e bugüne dek CES’ten 8 ödül 

Teknoloji şirketi ve premium lastik üreticisi Continental bugüne dek toplamda sekiz kez CES İnovasyon Ödülü’ne layık görüldü. Bu yıl, Continental’in ödül alan inovasyonlarından şeffaf treyler fonksiyonu,  sürücülerin seyir halindeyken iki kamera ve bir kontrol ünitesi ile panoramik bir görünüm  sağlayarak, yolu ve römorkun arkasındaki veya yanındaki engelleri görebilmesine olanak tanıyor. Bu özellik de manevra sırasında güvenliği artıyor. Continental’in ödül alan bir diğer inovasyonu ise otomatik sürüşün ön koşulu olan, 300 metreye kadar nesne algılamada daha fazla hassasiyet sunan ilk 4D görüntülü uzun menzilli radar sensörü ARS 540 oldu. Radar sensörünün yükseklik ölçme özelliği,   küçük nesnelerin daha doğru algılanmasını sağlıyor.

Son olarak, Sennheiser işbirliği ile geliştirilen, geleneksel hoparlörlerin yerine araç içerisinde yüzeylerin titreşmesine neden olan aktüatörlerin geldiği Ac2ated ses sistemi de CES İnovasyon Ödülü’ne layık görüldü. Bu ödüllü sistem, montaj alanı ve ağırlık tasarrufunun  yanında sıra dışı bir ses kalitesi sunuyor ve gerçeğe çok benzer, sürükleyici bir 3D ses deneyimi ile araç içi ses teknolojisinde devrim yaratıyor.

Yorumlar (0)
banner422
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Fenerbahçe 20 42
3. Galatasaray 20 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Alanyaspor 20 34
6. Trabzonspor 20 33
7. Hatayspor 20 32
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Kasımpaşa 20 25
13. Rizespor 20 25
14. Sivasspor 20 24
15. Başakşehir 20 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 20 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 20 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 18 36
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 18 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 18 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Menemen Belediyespor 18 19
15. Akhisar Bld.Spor 18 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. Man City 19 41
2. M. United 20 40
3. Leicester City 20 39
4. Liverpool 20 37
5. West Ham 20 35
6. Tottenham 19 33
7. Everton 18 33
8. Chelsea 20 30
9. Arsenal 20 30
10. Aston Villa 18 29
11. Southampton 19 29
12. Leeds United 19 26
13. Wolverhampton 20 23
14. Crystal Palace 20 23
15. Burnley 19 22
16. Newcastle 20 19
17. Brighton 20 18
18. Fulham 19 13
19. West Bromwich 20 11
20. Sheffield United 20 8
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Athletic Bilbao 19 24
10. Celta de Vigo 20 24
11. Cádiz 20 24
12. Levante 19 23
13. Getafe 19 23
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13