Concorde Hotels & Resorts müzik dünyasının sevilen isimlerini Kıbrıs’ta ağırlıyor

Turizm sektöründe deneyime sahip Zafer İnşaat Yatırım Holding’in Kıbrıs’ta hayata geçirdiği Concorde Luxury Resort, Bafra ve Concorde Tower, Lefkoşa bu bayram tatil ve eğlenceyi bir arada arayanların adresi oluyor.

Türk pop müziğinin vazgeçilmez isimlerinden Hande Yener, sevilen şarkılarını kendine has yorumu, güçlü sesi ve sahne performansıyla 20 Temmuz Salı akşamı Concorde Luxury Resort konuklarına unutulmaz bir akşam yaşatacak.

Arabesk müziğinin güçlü seslerinden Hakan Tosun ise 21 Temmuz Çarşamba akşamı, sevilen şarkılarını Concorde Luxury Resort misafirleri için seslendirecek.

Arabesk müziğin güçlü sesi Serkan Kaya, geniş repertuarı ve büyük beğeni toplayan sahne performansıyla 22 Temmuz Perşembe akşamı Concorde Tower ’da, 23 Temmuz Cuma akşamı Concorde Luxury Resort konuklarına eşsiz bir gece yaşatacak.