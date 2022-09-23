Colın’s Global Pazarlama İletişimi & Müşteri Deneyimi Grup Müdürü Sevra Erhan Oldu

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde tamamlayan Sevra Erhan, Koç Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı’nı gerçekleştirdi. “Yeşil Pazarlama İletişimi” konulu teziyle Marmara Üniversitesi’nde yüksek başarı derecesini aldı.

Damat&Tween’de ve Aras Holding’de kurumsal iletişim yöneticisi olarak görev yapan Erhan, Roman Hazır Giyim’de marka iletişim müdürlüğü görevinde bulundu. Teknomoda Sanal Mağazacılık’ın kurucu ortakları arasında yer alan Erhan, 2012’den bu yana Aydınlı Grup çatısı altında U.S. Polo Assn., Pierre Cardin, Cacharel için Marka ve İletişim Direktörü olarak görev yapıyordu.