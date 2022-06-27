Çok yönlü banyo tasarımına Geberit iCon ile yenilikçi çözüm

İç mimariyi destekleyen yeni nesil tasarım diliyle banyolarda ferah bir ortam yaratan Geberit, iCon banyo serisi ile son kullanıcı ve profesyonellerin ihtiyacına yenilikçi çözümler sunmaya devam ediyor. Aksesuar çeşitliliği sunarak benzersiz banyolar yaratmayı mümkün kılan iCon, daha fazla depolama alanı sayesinde de yer tasarrufu sağlıyor. Serinin modülerlik ve renk oyununun güçlü bir şekilde geliştirilmesi ile ortaya çıkan yenilikçi yaklaşımı, yaşam alanlarını özgürleştiriyor.

Türkiye’de ilk: Slim rim lavaboda taşma deliği yerine Clou sifon

Sahip olduğu renk, aksesuar ve lavabo çeşitliliği sayesinde her kullanıcıya hitap eden iCon, küçük banyolar için de ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. kulp rengi ve dolap seçeneklerinde farklı alternatifleri sunan seri, kişisel zevklere uygun bir tasarım dili ortaya koyuyor. Seride yer alan slim rim lavaboların taşma deliğinin yer almaması ve taşma işleminin lavabo arkasına konumlandırılan Geberit Clou sifon ile gerçekleştirilmesi de Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyor. Güncel trendlere cevap veren açık ve kapalı depolama kombinasyonu ile kullanım rahatlığına sahip iCon, çekmece içlerinde sifon kesiği olmaması sebebiyle daha fazla depolama alanı ve estetik görünüm sağlıyor.

Daha verimli alan kullanımı için çekmece içi bölmeler

Standart (9 cm), light (5,5 cm) ve slim rim (1,5 cm) olmak üzere üç farklı lavabo alternatifine sahip iCon, geliştirilmiş ergonomik tutuşa sahip lavabo dolaplarındaki farklı renklerdeki kulplarla kişisel banyolar yaratma fırsatı veriyor. 155° geniş kapı açıklığına sahip düz boy dolabın kapak açısının bu kadar fazla olması, Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyor. Boy dolap ve üst dolaplarda gizli pahlı kapağın kolay açılması için bas-aç bağlantı parçasının varlığı da kullanım kolaylığı sağlıyor. Çekmecelerdeki çekmece içi bölmeler daha tasarruflu bir kullanım sunarken dolapların montajını daha kolay ve güvenli hale getiren yenilenmiş montaj sistemi de Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyor.