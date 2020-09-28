Çok konuşulacak satış: Happy Center, Rammar'ı satın aldı!

140'ı aşkın mağazasıyla uzun yıllardır hizmet sektöründe çalışmalarını sürdüren Happy Center, Karadağ Ailesine ait Rammar marketlerini bünyesine kattı. Gerçekleşen satışı ilk olarak sirketdedikodulari.com duyurduProsedür gereği Rammar olarak devam edecek



Sirketdedikodulari.com sitesinden Göktuğ EFİL'in haberine göre, Koronavirüs salgının ekonomik etkileri Happy Center'ın büyümesine engel olamadı. Son yıllarda yaptığı yatırımlarla dikkatleri üzerine çeken perakende şirketi, Rammar'ın 40'dan fazla şubesini satın alarak sektöre hareket getirdi. Satın alma işleminin gerçekleşmesinin ardından Rammar, prosedür gereği yıl sonuna kadar aynı isimle devam edecek.



Ekim ayı başı itibariyle 40'ı aşkın mağazanın tümünün Happy Center'a geçeceği öğrenilirken bu şubelerin tamamen ayrı bir klasmanda yönetilmesi bekleniyor. Şube sayısı 200'e yaklaşan Happy Center önümüzdeki yıla kadar Rammar tabelalarını değiştirmeyecek.



Burda market Altun'un olmuştu



Perakende alanında hareketli günler yaşanmaya devam ederken sektörün gelişen şirketi Altun Market, sürpriz bir satışa imza atarak Burda Marketlerin 15 şubesini bünyesine katmıştı. Mağaza açılışlarını sürdüren Altun, yıl sonuna kadar tüm tabelaları değiştirmeyi amaçlıyor. Sektör bu satışı konuşurken yeni bir devir işlemi de Happy Center ile Rammar'dan geldi. İstanbul'un en büyük yerel market zincirlerinden Happy Center, Rammar'ı satın alarak piyasaya damga vurdu.