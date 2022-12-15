Çocuklar için hijyenik ve eğlenceli banyolar Geberit Bambini ile mümkün

İsviçreli sıhhi tesisat devi Geberit, ortak alan kullanımında çocukların da hijyen ihtiyacını düşünen Bambini banyo serisi ile rengarenk çözüm üretiyor. Her yaş grubundan çocuğun ihtiyacını karşılayacak farklı tip ve ölçülere uygun geliştirilen Bambini, dikkat çeken canlı renkleriyle de ortak kullanım alanlarına hareket katıyor. Hijyenin ön planda olduğu seride lavabo, yıkama ve oyun alanları, batarya, klozet ve küvetler yer alırken eğitici yönünün yanı sıra üstün koruma özelliği de istenmeyen durumların önüne geçiyor. Seriye son eklenen krom renk Bambini lavabo bataryası ise banyoların şıklığına yeni bir boyut kazandırıyor.

Bambini bataryalar ile el yıkama alışkanlığı kazanmak daha kolay

Renk çeşitliliği sayesinde her zevke uygun banyo atmosferi yaratan Bambini, görsel uyarılara sahip görünümüyle de çocukların dikkatini üstüne çekiyor. Uzun yıllar dayanabilen malzeme yapısı sayesinde kalitesini koruyan lavaboların yer aldığı Bambini, hijyeni önemseyen tasarım yapısıyla da çocuklara el yıkama ve diş fırçalama alışkanlığını erken yaşta kolayca kazandırıyor. Seride farklı yaş gruplarının kullanımına en uygun biçimde ayarlanabilen yıkama alanları ise kullanımı pratikleştiriyor. Bataryaların çizgi film karakterini andıran hatları, çocukların el yıkama alışkanlığını eğlenceli hale getirmek için siperlikli bir beyzbol şapkası şeklinde sunuluyor. Tek kumandalı, fotoselli pilli ve elektrikli seçeneğe sahip bataryalar, ortak kullanım alanlarında hijyeni üst seviyeye taşıyor.

Bambini klozetler ile oturma pozisyonunda her yaştan çocuğun ayağı yere değiyor

Çocukların erişebilmesini kolaylaştırmak için uygun yükseklik seçeneğiyle üretilen Bambini klozetler, tuvalet eğitiminde önemli rol üstleniyor. Kurbağa görünümlü klozet kapağı, çocukların hayal dünyasını renklendirirken oturma pozisyonunda yere ayakları değmeyen çocuklar için aslan ayaklı tasarlanan klozet, zeminden destek almayı kolaylaştırıyor. İki farklı asma klozet, dört farklı yerden klozet çeşidine sahip seri, ayrıca 40 ve 80 litrelik seçeneklerin yer aldığı Bambini çocuk küvetleri de antibakteriyel yüzeyiyle daha hijyenik bir ortam yaratıyor. Küvetlerin solid malzemeden üretilmesi ise darbeye ve çizilmeye karşı uzun süre dayanıklılık sağlıyor.

Krom kaplı lavabo bataryası ile sıcak su akışı dengede

Ortak kullanım alanlarına farklı bir soluk getiren Bambini serisinin yeni nesil üyesi krom kaplı lavabo bataryası, çocukların hijyen gelişimine olumlu katkı veriyor. Akıllı tasarımı sayesinde çocukların maruz kalacağı tehlikeleri en aza indiren ürün, minimal boyuttaki termostatı ile aşırı sıcak su akışını engelliyor. Krom rengin verdiği şıklıkla banyolara uyum sağlayan lavabo bataryası, pilli ve elektrikli olarak kullanıcısına iki farklı seçenek sunuyor.