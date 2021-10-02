Coca-Cola, Yeni Global Marka Platformu “Gerçek Mucize’yi” tanıttı

Coca-Cola tüm dünyaya kutlamaya değer “Gerçek Mucize”nin kendi içimizde olduğunu hatırlattığı, yeni global marka felsefesi ve platformunu tanıttı.

Platform, Coca-Cola’nın dünyanın her yerinde insanları günlük yaşamlarında bir araya getirme ve mutluluğa kucak açma vaadini, bugün yaşadığımız dünya ile uyumlu şekilde yeniliyor. Gerçek Mucize, son 18 aydan bu yana hayattan çıkarttığımız dersler üzerine inşa edildi. Günlük hayatımızı sıradışı bir hale çeviren beklenmedik durumlar karşısında, bir araya geldiğimizde mucizelerin gerçekleşebileceğinin altını çiziyor.

Coca-Cola’yı mütevazı ama ikonik, orijinal ama gizli, gerçek ama mucizevi olarak yorumlayan Coca-Cola Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Manolo Arroyo, “Gerçek Mucize felsefesinin temelinde, ikilemlerin dünyayı daha ilginç bir yer haline getirebileceği inancı yatıyor; bu, olağanüstü insanların, beklenmeyen fırsatların ve muhteşem anların bulunduğu bir dünya. Gerçek Mucize salt bir reklam sloganı veya tek seferlik bir kampanyadan ibaret değil. Coca-Cola genelindeki pazarlama ve iletişim çalışmalarına yön verecek bir marka felsefesi ve inanç,” şeklinde konuştu.

Coca-Cola’nın 2016 yılından beri hayata geçirdiği ilk global marka platformu olan Gerçek Mucize, Coca-Cola’nın yenilenen görsel kimliğinin yanı sıra markanın tüm pazarlama çalışmalarında yer alacak Coca-Cola logosunu yeni bir bakış açısıyla birlikte hayata geçiriyor. Coca-Cola’nın ikonik logosunu “Sarılma” olarak yorumlayan yeni yaklaşım, tüm ürünlerin üzerinde kullanılıyor. Coca-Cola’nın tüm iletişimlerinde mucizevi anları kucaklayıp çerçeveleyecek bir görsel imza sağlıyor.

Coca-Cola, Gerçek Mucize konseptini “Sarılma” logosu ile hayata geçirmek üzere fotoğrafçılar ve çizerlerle iş birliğine gitti. Tasarım ortakları arasında, Wieden+Kennedy London, KnownUnknown ve Kenyon Weston’un da bulunduğu bu ekip kendi özel ve filtresiz gözlükleriyle yaşamın günlük mucizevi anlarına etkileyici şekillerde hayat veriyorlar.

“Birbirimize Bir Coca-Cola Kadar Yakınız”

Gerçek Mucize platformu, Coca Cola’nın yeni kampanyası “Birbirimize Bir Coca-Cola Kadar Yakınız” ile birlikte hayata geçiyor. Gerçek ve sanal dünyaları harmanlayan “Birbirimize Bir Coca-Cola Kadar Yakınız”, bizi birleştiren anların, ayıranlardan daha büyük olduğu inancına değiniyor. Kampanyada Coca-Cola içmek için bir araya gelmek gibi basit bir buluşmanın, insanlığımızı kutlayan bir metafor olduğu fikrinden yola çıkılıyor.

Tüm dünyada dijital ortamda 27 Eylül’de yayınlanan film, “Birlikteliğin sembolü olan Coca-Cola birbirinden farklı evrenler arasında bir köprü kurarak Gerçek Mucize yaratsa nasıl olurdu?” sorusunu soruyor. Filmde, aynı zamanda ünlü üç gamer; DJ Alan Walker, Team Liquid’den Aerial Powers ve Average Jonas da rol alıyor.

Coca-Cola, “Birbirimize Bir Coca-Cola Kadar Yakınız” kampanyasını yaratmak üzere, BETC London reklam ajansının yanı sıra, önde gelen film yönetmeni Daniel Wolfe, oyun ve CGI uzman prodüksiyon ortağı Mathematic ile de iş birliği yaptı.

Coca-Cola sosyal ve dijital uygulamalara da yer verdiği platformda, 11 Ekim’den itibaren başlatacağı kod avı ile ünlü oyuncularla oyun oynama oturumlarını da içeren ödüller kazanmaya imkan tanıyan deneyimler sunacak. Bu deneyim interaktif canlı yayın servisi Twitch’deki Brand Partnership Studio ile yapılan ortaklıkla hayata geçecek.

Gerçek Mucize platformu sayesinde, insanlarla benzersiz deneyimlerden oluşan bir ekosistem üzerinden temas kurmak istiyoruz” şeklinde konuşan Arroyo, “Birbirimize Bir Coca-Cola Kadar Yakınız” kampanyası, Coca-Cola’dan beklenenden daha fazlasını talep eden bir topluluk için yine bu topluluk ile birlikte oluşturuldu. Bu kampanyayı geliştirirken, bugüne kadar bildiklerimize hiç benzemeyen bir gerçeklikteki yerimizi bulmak için en iyi oyuncular, Twitch ve fikir liderleri ile iş birliğine gittik.” dedi.