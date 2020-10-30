Coca-Cola İçecek’ten Kadın Yönetici Oranını Artırma Sözü

LEAD Network Türkiye tarafından, çeşitlilik ve kapsayıcılık konularının ele alındığı,Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin CEO’larının katılımıyla, Eylül ayında yapılan Yuvarlak Masa Toplantısı’nın ardından, organizasyonun uluslararası ayağı 6 Ekim’de gerçekleşti. Çeşitlilik ve kapsayıcılığın örneklerle konuşulduğu, iyi uygulamalardan yola çıkılarak sonraki adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunulan toplantıların ardından ise Coca-Cola İçecek, bu alanda taahhüdünü somutlaştırmak üzere yola çıktı.

Coca-Cola İçecek CEO’su Burak Başarır, The Coca-Cola Company Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su James Quincey ve LEAD Network kurucusu Mick Broekhof’un katılımıyla 26 Ekim 2020 tarihinde online ortamda gerçekleşen imza töreni ile Coca-Cola İçecek, 2025’e kadar müdür ve üst düzey yönetici pozisyonlarda çalışan kadın oranını yüzde 5 artıracağı sözünü verdi. Coca-Cola İçecek, hızlı tüketim sektörü genelinde bu taahhüdü veren öncü şirketler arasında yerini aldı.Şirketlerin cinsiyet eşitliğini sağlamak için yapılandırılmış planlar çerçevesinde verdiği bu taahhüt (CEO Pledge) cinsiyet eşitliğinden yana bir tutum sergilemenin ve ekonomi - iş dünyasında kadın oranını artırma kararlılığının sözü olarak konumlanıyor.

“Eşitlik anlayışını faaliyet gösterdiğimiz her alana yaymayı amaçlıyoruz”

Din, dil, ırk, cinsiyet farkı gözetmeden eşit fırsat sunma anlayışını yaptıkları işin her alanına yaymayı hedeflediklerini belirten Coca-Cola İçecek CEO’su Burak Başarır, sektörel iş birliği ile bu yönde itici bir güç olmayı amaçladıklarını ifade etti.

Eşitlik anlayışını faaliyet gösterdikleri her alanda gözettiklerinin altını çizen Burak Başarır, iş ortaklarını da bu konuda teşvik ettiklerini belirtti. Başarır, “2013’te yayınladığımız İş Yeri Hakları ile başlayan, 2019’da İnsan Hakları’na dönüşen politikalarımızda bu konuda hem çerçeveyi belirliyor hem de taahhüdümüzü yineliyoruz. Politikanın; Çeşitlilik ve Dahil Etme, Keyfi Ayrımcılık, Güvenli ve Sağlıklı İş Yeri gibi prensipleri bu konuda net bakış açımızı ortaya koyuyor. Yine bu kapsamda, 2015 yılından bu yana imzacısı olduğumuz Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (WEP) kadın çalışanlarımızı desteklemek ve geliştirmek için kendimize bir rehber olarak kullanıyoruz. Biz bu konuda daha yapılacak çok şey olduğuna inanıyoruz. Tüm çalışanlarımızın bu gelişime liderlik etmesini hedefliyoruz.” dedi.

Coca-Cola İçecek hakkında

CCI, Türkiye, Pakistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Ürdün, Irak, Suriye ve Tacikistan’da 8.500’e yakın çalışanı ile faaliyet gösteren çok uluslu bir içecek şirketidir. The Coca-Cola Company markalarından oluşan gazlı ve gazsız içeceklerin üretim, satış ve dağıtımını gerçekleştiren CCI, Coca-Cola sistemindeki en önemli şişeleyicilerden biridir.

CCI 10 ülkede yer alan 26 fabrikası ile 400 milyonluk tüketicisine gazlı içeceklerin yanı sıra su, meyve suyu, enerji ve sporcu içecekleri, ve buzlu çaydan oluşan gazsız içecekler kategorisinde de zengin bir ürün portföyü sunmaktadır.

CCI’ın hisseleri Borsa İstanbul’da (BIST) “CCOLA.IS”, Eurobond’u ise İrlanda Borsası’nda “CCOLAT” sembolleriyle işlem görmektedir.