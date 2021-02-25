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Coca-Cola İçecek zorlu geçen 2020’de kaliteli büyüme trendini sürdürdü

Coca-Cola İçecek’in 2020 yılında net satış gelirleri % 19,8 arttı. FAVÖK ise 282 baz puan artışla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan %21,8’e ulaştı. Coca-Cola İçecek CEO’su Burak Başarır, “Sağlam bir performans gösterdiğimiz dördüncü çeyrekle birlikte unutulmaz bir yılı geride bırakıyoruz. Tarihin en zorlu krizlerinden biriyle karşı karşıya kaldık. Ancak krize hızlı bir şekilde yanıt verdik ve yılın ilk günlerindeki öngörülerimizin ötesinde bir başarı yakaladık” dedi.

İş Dünyası 25.02.2021, 17:19 25.02.2021, 17:20
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Coca-Cola İçecek zorlu geçen 2020’de kaliteli büyüme trendini sürdürdü

Anadolu Grubu’nun ana hissedarı olduğu Coca-Cola İçecek (CCI), 2020 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Konsolide satış hacmi %1,9 azalan CCI’da ünite kasa başına net satış geliri ise % 22,2 arttı. Pay başına kazancını da %27,6 artıran CCI, 2 milyar TL ile bu zamana kadarki en yüksek serbest nakit akımına ulaştı. FAVÖK ise 282 baz puan artışla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan %21,8’e yükseldi. 

Toplam 26 fabrika ve 8500’e yakın çalışanıyla 10 ülkede faaliyet gösteren Coca-Cola İçecek’in CEO’su Burak Başarır sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, “Sağlam bir performans gösterdiğimiz dördüncü çeyrekle birlikte unutulmaz bir yılı geride bırakıyoruz. Tarihin en zorlu krizlerinden biriyle karşı karşıya kaldık. Ancak krize hızlı bir şekilde yanıt verdik ve yılın ilk günlerindeki öngörülerimizin ötesinde bir başarı yakaladık. Hem faaliyetlerimizin devamlılığını sağlayan kararlı duruşları hem de müşterilerimize, tedarikçilerimize ve toplumumuza verdikleri değerden dolayı çalışanlarımızla  gurur duyuyoruz” dedi.

“Coca-Cola sistemi ve şişeleyiciler olarak birbirimizin tecrübelerinden faydalandık”

2020 yılında net satış gelirlerini satış hacimlerinden, FAVÖK’ü ise net satış gelirlerinden fazla artırarak, kaliteli büyüme algoritmasını bir kez daha sürdürdüklerini belirten Başarır, şunları söyledi:  “İçinde bulunduğumuz bu değişken ve belirsiz ortamda, gelir büyümesi yönetimi ve finansal disiplin ile değer yaratma odağımıza bağlı kaldık. Krize karşı yıl boyunca sağlam bir duruş gösteren Coca-Cola sistemi ve şişeleyiciler olarak birbirimizin tecrübelerinden faydalanırken, markalarımızın gücüne olan güvenimiz pekişti. Coca-Cola markasının %8 hacim büyümesi ile desteklenen ana iş kolumuz gazlı içecekler kategorisi 2020 yılında %4 büyüdü. Türkiye operasyonumuz, faaliyet gösterdiğimiz ülkeler arasında, yerinde tüketim kanalının toplam satışlar içinde en yüksek paya sahip olmasından dolayı, daha zorlu koşullara göğüs germek durumunda kaldı. Buna rağmen Türkiye operasyonu, satış hacimlerinin yılın ikinci yarısında önemli ölçüde toparlanmasıyla birlikte yılı %7,5 daralma ile kapadı. Gazlı içecekler kategorisinin %6’lık güçlü bir büyüme ile liderlik ettiği uluslararası operasyonlarımızın toplam satış hacimleri 2020 yılında %3 büyüdü. İstikrarlı bir şekilde pazarın üzerinde performans gösteren ve gazlı içecekler kategorisinde piyasa liderliğini kazandığımız Pakistan operasyonumuz bizi özellikle memnun etti.”

“Sıkı maliyet yönetimi sayesinde kârlılığımızı önemli ölçüde artırdık”

CCI olarak bu zorlu ortamda, değer yaratma stratejisine olan bağlılıklarını devam ettirdiklerini dile getiren Burak Başarır sözlerine şöyle devam etti: “Gelir büyümesi yönetimine olan sürekli odağımız sayesinde ünite kasa başına net satış gelirimizi %22,2 artırdık. Yıl boyunca devam eden sıkı maliyet yönetimi sayesinde kârlılığımız önemli ölçüde büyüdü. Konsolide FAVÖK marjı 2020 yılında %21,8 olarak gerçekleşti ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Pazarlama giderlerindeki tasarruflar gibi aldığımız bazı önlemler, faaliyet ortamının normalleşme eğilimine girmesiyle birlikte, önceki dönemlerdeki oranlarda devam etmeyecek. Bununla birlikte, yalın operasyon modelimiz ve maliyet yönetimindeki ihtiyatlı bakış açımız bundan sonraki dönemlerde de varlığını sürdürecek.”

“Operasyonel iyileştirmelere ve finansal disipline odaklanıyoruz”

Burak Başarır, pandemi sürecinin henüz sonlanmadığına dikkat çekerek, “Bir yandan bu ortamda faaliyetlerimize devam ederken, diğer yandan da bu krizden daha güçlü çıkabilmek için sürekli uyumlama halindeyiz. Sürdürülebilir, uzun vadeli değer yaratma stratejimize hız kazandırmak için operasyonel iyileştirmelere ve finansal disipline odaklanmaya devam ediyoruz. Kusursuz icra yeteneğimiz ve güçlü markalarımızdan aldığımız cesaretle, 2021 yılının, kaliteli büyüme algoritmamızı gerçekleştirmeye devam edeceğimiz bir yıl olacağına inanıyoruz. Bir taraftan kaliteli büyüme hedefimizi devam ettirmek, diğer taraftan ise faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalardaki en iyi hızlı tüketim şirketi olma vizyonumuzu gerçekleştirmek için tecrübelerimizden ve ülkelerimizin barındırdığı potansiyelden faydalanmaya devam edeceğiz” dedi.

Coca-Cola İçecek hakkında 

Coca-Cola sisteminde satış hacmine göre altıncı sırada yer alan CCI, The Coca-Cola Company (TCCC) markalarından oluşan gazlı ve gazsız içeceklerin üretim, satış ve dağıtımını gerçekleştirmektedir. CCI Türkiye, Pakistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Ürdün, Irak, Suriye ve Tacikistan’da 9 bine yakın çalışanı ile faaliyet göstermektedir.

CCI 26 fabrikası ile 400 milyonluk tüketici kitlesine gazlı içeceklerin yanı sıra meyve suyu, su, enerji ve sporcu içecekleri ve buzlu çaydan oluşan gazsız içecekler kategorisinde de zengin bir ürün portföyü sunmaktadır.

CCI’ın hisseleri Borsa İstanbul’da (BIST) “CCOLA.IS”, Amerikan depo sertifikaları (ADR) ABD’de tezgahüstü piyasalarda “COLAY”, Eurobond’u İrlanda Borsası’nda “CCOLAT” sembolleriyle ile işlem görmektedir. 

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