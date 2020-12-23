COCA-COLA, HERKESİ YENİ YILDA UMUT DOLU KARARLAR ALMAYA DAVET EDİYOR!

136 yıldan fazladır sesini, dünyanın her yerinden insanları birleştirmek için kullanan Coca-Cola, zorlu geçen 2020 yılı ardından, geçirdiğimiz yılı arkada bırakmaya ve yeni yılın getireceği umutlara kucak açmaya davet ediyor. Marka, kutularının üzerindeki ikonik logosunun yanında, önümüzdeki yıl için bir dizi ilham verici karara da yer açıyor ve 2021'de bizi "Daha İyisi İçin" kararlar almamıza teşvik ediyor. Aralık ayı itibariyle raflarda yerini almaya başlayan ve sınırlı sayıda üretilen “Daha İyisi İçin” kutuları, 2021 yılını umutla karşılamamızı sağlıyor.

Daha iyi bir dünya için bir fark yaratmak, “Daha İyisi İçin” adım atmak kararlılığıyla başlar. Bu nedenle Coca-Cola, her bir kutusuyla neleri iyileştirebileceğimizi görmemize olanak sağlarken bu konuda aldığımız kararları paylaşmamız için de aracı olacak.

Sınırlı sayıda "Daha İyisi İçin" paketleri, internet üzerinden de satışa sunulacak.

Coca-Cola, Coca-Cola Zero Şekersiz ve Coca-Cola Light kutu ve şişeleriyle, insanlara yeni yıl için sevdikleriyle olumlu mesajlar paylaşma şansı veriyor. Marka, aynı zamanda, “Daha İyisi İçin” kutularını satın alabileceğiniz veya sevdiklerinize gönderebileceğiniz yeni Coca-Cola online mağazasını 1 Şubat 2021 tarihinde hizmete açıyor.

Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya İş Birimi Pazarlama Direktörü Elif Kaypak, Coca-Cola’nın yeni kampanyasıyla ilgili; "Daha İyisi İçin" projesi, Coca-Cola’nın insanları bir araya getirme geleneğinin izlerini taşıyor. Coca-Cola ailesi olarak 2021’de yeni yıla başlarken umut ve iyimserlik mesajları göndermek için kullanabileceğimiz en güçlü aracın kendi kutularımız olduğuna karar verdik. “Daha İyisi İçin” projemizle herkesi, daha iyi bir gelecek için umutlu olmaya davet ediyoruz. Global atıksız bir dünya stratejimiz çerçevesinde dünyadaki plastik sorununun aşılmasına yardımcı olmak için şişeleyici ortaklarımızla birlikte kendimize önemli hedefler koyduk. Bu kapsamda biz de, 2030 yılına kadar, ürettiğimiz her şişenin geri dönüşüme kazandırılması için çalışacağımız konusunda söz veriyoruz. " dedi.