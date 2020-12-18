Coca-Cola 2 bin 200 kişiyi neden işten çıkartıyor?

Kovid-19 salgınının etkisiyle yeniden yapılanmaya giden Coca-Cola'nın bin 200'ü Amerika'da olmak üzere dünya genelinde 2 bin 200 kişinin işten çıkarmayı planladığı öğrenildi.

Şirketten yapılan açıklamada, salgının, söz konusu değişikliklerin nedeni olmadığı ancak şirketin daha hızlı hareket etmesi için bir "katalizör" görevi gördüğü belirtildi.

İŞ GÜCÜNDE YÜZDE 12'LİK AZALMA OLACAK

ABD basınında yer alan haberlerde, geçen yılın sonunda 86 bin 200 çalışanı bulunan şirketin iş gücünde, yaklaşık yüzde 12'lik bir azalma olacağı kaydedildi.

Söz konusu işten çıkarmaların, yaklaşık 500'ünün, Coca-Cola'nın Atlanta'daki merkezinde gerçekleşeceği belirtildi.

EKOVİTRİN HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

EKOVİTRİN HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

TWITTER’DAN BİZİ TAKİP EDİN

FACEBOOK’TAN BİZİ TAKİP EDİN