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Coca-Cola 2 bin 200 kişiyi neden işten çıkartıyor?
Amerikalı içecek devi Coca-Cola, yeni tip korona virüs salgınının etkisiyle işletme modelinde gittiği yeniden yapılanma kapsamında, bin 200'ü Amerika'da olmak üzere dünya genelinde 2 bin 200 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.
İş Dünyası 18.12.2020, 08:50
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Kovid-19 salgınının etkisiyle yeniden yapılanmaya giden Coca-Cola'nın bin 200'ü Amerika'da olmak üzere dünya genelinde 2 bin 200 kişinin işten çıkarmayı planladığı öğrenildi.
Şirketten yapılan açıklamada, salgının, söz konusu değişikliklerin nedeni olmadığı ancak şirketin daha hızlı hareket etmesi için bir "katalizör" görevi gördüğü belirtildi.
İŞ GÜCÜNDE YÜZDE 12'LİK AZALMA OLACAK
ABD basınında yer alan haberlerde, geçen yılın sonunda 86 bin 200 çalışanı bulunan şirketin iş gücünde, yaklaşık yüzde 12'lik bir azalma olacağı kaydedildi.
Söz konusu işten çıkarmaların, yaklaşık 500'ünün, Coca-Cola'nın Atlanta'daki merkezinde gerçekleşeceği belirtildi.
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