Cobot’larla yeni neslin yeni nesil mesleklere adaptasyonu anlatıldı

Sektörleri ve işletmeleri bilgilendirmek amacıyla bugüne kadar birçok webinar düzenleyen dünyanın 1 numaralı kolaboratif robot üreticisi Universal Robots, eğitim kampanyası doğrultusunda düzenlediği “Yeni Neslin Yeni Nesil Mesleklere Adaptasyonu Nasıl Sağlanır?” webinarı ile geleceğin eğitim ve üretim dünyasına ışık tuttu. Kısa süre önce “Cobot ile sınıflarda teoriden pratiğe geçin!” mottosuyla eğitimde cobot dönüşümünü başlatan şirket, düzenlediği webinarda şu an Eskişehir’deki bir pilot okulda devam eden kampanyanın genişlemesini, UR Cobot Eğitim Kiti üzerinden ders işleyen okulların sayısının daha da artmasını planladıklarını duyurdu.

Universal Robots Türkiye&MEA Ülke Müdürü Kandan Özgür Gök ve Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı Robotik Atölyesi Şefi Erkan Başak’ın katıldığı webinar’da; Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde UR3 cobot’u ile devam eden eğitimin çıktıları incelendi. Cobot eğitiminin öğrenciler, eğitim sistemi, sektörler ve işletmeler açısından da ele alındığı webinarda; cobot’ların sektörlerin geleceğine katkılarından bahsedildi.

Öğrenciler geleceğin mesleklerine ve iş modellerine hazırlanıyor

Cobot’ların üretimin bir parçası olduğu gibi gelecekte eğitimin de bir parçası olacağına değinen Universal Robots Türkiye&MEA Ülke Müdürü Kandan Özgür Gök, “Dünya Ekonomik Forumu'na göre 2025'te, mevcut işlerin yarısından fazlası otomatikleşecek ve Endüstri 4.0 dönüşümü ile 58 milyon yeni iş ortaya çıkaracak. Bu rakamlar geleceğin iş dünyasının, otomasyonun farklı alanlarında uzmanlaşmış profesyonellere ihtiyaç duyacağını gösteriyor. Ülkemizi ve gençlerimizi geleceğe hazırlamak için böyle bir kampanyaya hayat verdik. Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde devam eden pilot uygulamamızdan elde ettiğimiz çıktılar, kampanyamızın geleceğin şekillenmesinde önemli bir ihtiyaç olduğunu gösterdi. Öğrenciler cobot’umuz ve UR Cobot Eğitim Kiti birlikte hem sanal hem de fiziksel olarak deneyimleyebiliyor, geleceğin üretim modeline hazırlanıyor. Böylece bugünün değil geleceğin mesleklerine ve iş modellerine hazırlanabiliyor” diye konuştu.

UR Cobot Eğitim Kiti ile cobot sınıftaymış gibi eğitim almak mümkün

Gök sözlerini şöyle tamamladı; “Hayata geçirdiğimiz kampanyanın bir parçası olan UR Cobot Eğitim Kiti ile sınıfta fiziksel olarak cobot olmadan da kit üzerinden dersler yapılabiliyor. Eğitim Kitimizin içeriğinde bulunan; Endüstriyel robotik ile ilgili genel kavramlar üzerine PowerPoint sunumları, öğrenciler için pratik araştırmalar, öğretmenler için açıklamalı çözümler, araştırmalarla ilgili hazır robot programları ve test şablonları ile cobot sınıftaymış gibi eğitim almak mümkün oluyor. Universal Robots’un web sitesinden ulaşılabilen Eğitim Kiti’nde yer alan uygulama sihirbazı ile öğrenci ve öğretmenlerin ihtiyacı olan eksiksiz bir program sunuyor. Yine kitte yer alan UR Offline Simülatör; istenilen robot modeline çevrimdışı program yazmaya ve sonrasında robota yüklemeye fırsat veriyor.”

“Cobot teknolojisini sınıflara taşıdık”

Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı Robotik Atölyesi Şefi Erkan Başak webinarda şöyle konuştu; “Kolaboratif robotik eğitim aracı Universal Robots Cobot Eğitim Kiti ile cobot teknolojisini sınıflara taşıdık. UR cobot’unu tercih etmemizin sebeplerinden bir tanesi fabrikalarda kullanılan teknolojilerin ve yeniliklerinin ilerisinde olması. Biz de Endüstri 4.0 ile ilgili uygulamaları öğrencilerimizin son teknolojiyle yapmalarını istediğimiz için UR3 robotunun bizim için en uygun robot olduğuna karar verdik. UR Akademi CB3 ve e-Series cobot’larla ilgili eğitici video, interaktif ders katılımı ve web seminerleriyle cobot kullanıcılarına kendi robotlarını programlayabilme imkânı sağlıyor. Cobot’lar; kullanım kolaylığı, kolay öğrenme, insanla birlikte çalışması, kurulum ve programlama süresinin kısalığı, 220V enerji ile çalışması ve taşıma kolaylığı gibi birçok avantaj sunuyor. Endüstri 4.0 uygulamaları pratiği için en iyi çözümü sunan cobot’lar, UR+ ekosistemiyle de eğitimde ‘Tak-Çalıştır ve Hızla Dokunarak Öğret’ konseptini başlatıyor.”

“Kahve servisi yapan cobot geliştirdi”

Endüstri Teknolojileri Bölümü 11. sınıf öğrencisi İlayda Toraman’ın Türk kahvesi servis eden bir cobot geliştirdiğini de anlatan Başak şöyle devam etti; “Pandemi döneminde öğrenciler cobot’u ile eğitime başlamadan önce Türkçe, ücretsiz ve çevrimiçi UR Akademi eğitimlerine katılarak cobot’un kurulumu ve programlanmasıyla ilgili temel bilgileri öğrendi. Daha sonra öğrenciler sınıflarında cobot’la tanışarak teorideki bilgilerini pratiğe döktüler. Eğitim kiti ile gelen en son eğitim ve simülasyon yazılımları sayesinde gerçek durumlar ve problemler üzerinde çalışma imkanı yakaladılar” dedi.