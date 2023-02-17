CNR Holding depremden etkilenen bölge firmalarına ücretsiz katılım desteği verecek

6 Şubat günü, Kahramanmaraş merkezli iki ayrı depremle yüzyılın felaketini yaşayan 10 şehre, CNR Holding’in destekleri devam ediyor. Depremin ilk gününden itibaren gıda, çocuk bezi ve hijyenik ped yardımlarına aralıksız bir şekilde sürdüren CNR, şimdi de bölgede faaliyet gösteren sanayiciler için yeni bir destek programı açıkladı. Fuarcılık sektöründe Türkiye’nin global markası olan CNR Holding, deprem bölgesinde yaraları sarmak, üretime, istihdama ve ihracata ara vermemek için bölge sanayicilerine ücretsiz fuar alanı ve stant desteği verecek.

“Firmalara ücretsiz katılım desteği veriyoruz”

Türkiye’nin, 6 Şubat’ta, tarihin en büyük doğal afetlerinden biriyle sarsıldığını dile getiren CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, “10 ilimizi doğrudan etkileyen ve büyük bir tahribata neden olan deprem felaketinde hayatını kaybeden on binlerce yurttaşımızın yasını tutuyoruz. Yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ülkemize başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Ayrıca CNR Holding olarak, deprem felaketinin ekonomimize, özellikle sanayicilerimize yarattığı olumsuz etkinin farkındayız. Bu süreçteki yaraları sarmak ve ülkemiz sanayisine destek olmak amacıyla tüm fuarlarımızda geçerli olacak şekilde depremden etkilenen illerdeki üretici firmalara yıl sonuna kadar ‘ücretsiz katılım desteği’ sağlayacağımızı duyurmak istiyoruz.

Bu zorlu süreçte, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis illerimizdeki sanayicilere yüzde yüz destek olmak, istihdamın, üretimin, ticaretin ve ihracatın devamlılığına katkıda bulunmak için bölgedeki iş dünyasının yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.