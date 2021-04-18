CNR Fuarcılık'ın iflası istendi!

Ankaralı Flap Kongre AŞ ile Zed Fuarcılık AŞ, organizasyon için ödedikleri 800 bin Euro’luk parayı iade etmediği gerekçesi ile CNR Fuarcılık AŞ’nin iflasını istedi

Şimdilerde üç şirketin taraf olarak yer aldığı icra takipleri ve davalara yol açan süreç 7 yıl önce yapılan bir sözleşmeye dayanıyor. Hisseleri borsada işlem gören Flap Kongre Hizmetleri AŞ ile CNR Uluslararası Fuarcılık AŞ arasında 1 Ekim 2014’te bir sözleşme imzalandı. Sözleşme, İstanbul’da yapılacak bir petrol kongresi ve fuarını kapsıyordu. 800 bin Euro bedelli sözleşmeye göre, kongrenin yapılacağı tarih 5-15 Temmuz 2017 olarak belirlendi. Ancak, kongrenin yapılacağı tarihe 3 ay kala, iddiaya göre, Flap Kongre’den organizasyonun Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılacağı bilgisi geldi. Yer değişikliğinin gerisinde, katılımcı sayısında istenen hedefe ulaşılamamasının yer aldığı kaydedildi.

CNR İTİRAZ ETTİ

Flap Kongre, CNR Fuarcılık’tan, ödedikleri 800 bin Euro’nun iadesini istedi. CNR tarafından, sözleşme hükümleri hatırlatılarak bunun mümkün olamayacağı yanıtı geldi. Bunun üzerine Flap Kongre ile Zed Fuarcılık, CNR Fuarcılık’a karşı alacak davası açtı. Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen dava, CNR Fuarcılık aleyhine sonuçlandı. İstinaf mahkemesi de bu kararı onadı. CNR Fuarcılık avukatları, istinaf mahkemesinin kararına itiraz etti. İtiraz üzerine dosyaya bakan Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’ndeki süreç devam ediyor. Yargıtay süreci devam ederken kritik bir dava daha açıldı. İki şirket ilk olarak CNR’a karşı icra takibi başlattı. CNR avukatları takibe itiraz etti. Bu kez CNR Fuarcılık AŞ’ye karşı, itirazın iptali ve iflası talebi ile dava açıldı. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde 26 Şubat’ta açılan davanın ilk duruşması bu ayın sonunda yapılacak. Flap Kongre ve Zed Fuarcılık, CNR Fuarcılık’ın iflasına karar verilerek alacaklarının ödenmesini talep ediyor.

KESİNLEŞMİŞ BİR KARAR YOK

CNR Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, şunları söyledi: “Sözleşme çok açık. Mücbir sebep olmadıkça, paranın iade edilemeyeceği hükmü yer alıyor. Yerel mahkeme maalesef aleyhimize karar verdi. Biz de itiraz ettik. Dosya Yargıtay’da. Ortada kesinleşmiş bir karar yok. İflas davası açmaları ‘Ya tutarsa’ amacı taşıyor. Bizim de şirket olarak tazminat hakkımız saklı” dedi. Flap Kongre’nin ortaklarından Metin Ziya Tansu ise asistanı aracılığı ile, yargı sürecinin devam ettiğini, görüş beyan edemeyeceklerini bildirdi.(kaynak:finansgundem)