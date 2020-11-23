CNR Food İstanbul, gıda devlerini buluşturmaya hazırlanıyor

CNR Food İstanbul, Sağlık Bakanlığı ve Uluslararası Fuarlar Birliği tarafından belirlenen sağlık önlemleri eşliğinde organize ediliyor. Katılımcı ve ziyaretçiler tarafından sıkça temas edilen yüzeyler, tuvalet ve lavabo gibi ortak kullanım alanlarının temizliğine daha fazla özen gösteriliyor. Özellikle hollerin geçiş alanları başta olma üzere birçok noktaya genel kullanım için dezenfektan ve dezenfeksiyon malzemeleri yerleştirildi.

CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nin havalandırma sistemi ise yenilendi. Tamamen dışardan alınan hava kullanılarak yapılan etkin sirkülasyon sayesinde fuar alanının havası devamlı olarak sağlıklı ve temiz tutuluyor. Fuar alanının tüm giriş ve çıkışları ise ziyaretçi ve katılımcıların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde yeniden düzenlendi.

CNR Holding, yeni normale dönüş kriterleri kapsamında organize edeceği fuar için, katılımcı ve ziyaretçilerin güvenlik ve sağlığına öncelik veriyor. CNR Food İstanbul’a sayılı günler kala, sosyal mesafe düzenlemesinden yoğunluk kontrolüne, HES uygulaması, hijyen malzemeleri dağıtımı ve maske temininden giriş güvenliğine kadar gerekli olan tüm düzenlemeler yapıldı.