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CLPA 4 bini aşan üye sayısıyla rekor kırdı

CLPA (CC-Link Partner Association), açık endüstriyel haberleşme alanındaki en son teknolojileri ileriye taşıma ve yaygınlaştırma misyonunda önemli bir eşiği geçti. Geleceğin otomasyon sistemlerini CC-Link teknolojisiyle şekillendiren CLPA, bugün tüm dünyada 4 binden fazla üyeye sahip olarak kulvarındaki en büyük organizasyona dönüştü. Bu başarı, CC-Link açık otomasyon ağ teknolojilerinin tüm dünyada kabul gördüğünü ve alanlarında lider üretim şirketleri tarafından yaygın bir şekilde benimsendiğini de kanıtlamış oldu.

İş Dünyası 01.02.2022, 11:29
CLPA 4 bini aşan üye sayısıyla rekor kırdı

Japonya’da 133 üyeyle başladığı yolculuğuna bugün 4 bini aşkın şirketiyle devam eden CLPA (CC-Link Partner Association), farklı yapıdaki şirketlerin oluşturduğu güçlü ortaklık sistemiyle endüstriyel haberleşmenin gelişmesinde global bir oyuncu olarak konumlanıyor. 20 yıl önce sektöre mütevazi bir giriş yapan CLPA, bugün itibariyle gigabit endüstriyel Ethernet’e ihtiyaç duyduğunu gören şirket sayısının her geçen gün artış göstermesiyle yıllık iki haneli büyüme hızına ulaştı. Gigabit bant genişliğini Zamana Duyarlı Ağ (TSN-Time Sensitive Network) ile birleştiren ilk açık ağ teknolojisi olan CC-Link IE TSN, bu hızlı büyümenin diğer bir dinamosunu oluşturuyor. Sonuç olarak bugün tüm dünyada CLPA teknolojileriyle donatılmış 30 milyonu aşkın cihaz her gün kullanılıyor. 

Sektörün lider üretim şirketleri tarafından tercih ediliyor

İmza attığı teknolojilerle fabrikaları ve üretim hatlarını 21. yüzyılın dijital dinamiklerine entegre etmeye devam eden CLPA, otomasyon sistemlerindeki siber değişime öncülük ediyor. Dünyanın ilk açık gigabit endüstriyel Ethernet'i CC-Link IE’nin yanı sıra şimdi de CC-Link IE TSN başta olmak üzere endüstri ilklerinden oluşan oldukça başarılı bir performans sergileyen CLPA; otomotiv, yarı iletken, tüketici elektroniği, gıda ve içecek sektörleri başta olmak üzere çok sayıda sektörün lider üretim şirketleri tarafından tercih ediliyor. Büyüme başarısını sadece partner sayısıyla sınırlı tutmayan CLPA, çok daha geniş bir perspektife yayılıyor. CC Link uyumlu ürünlerini portföyüne katan şirketlerin sayısı da sürekli olarak artış gösteriyor. Dünya genelinde 360 şirket, CC Link IE TSN uyumlu 2 bin 400 ürünü pazara sunmuş bulunuyor. Kısa bir süre önce 20’nci yılını kutlayan CLPA, inovasyon hızını frene basmadan sürdürürken üye şirketlerin gelişimini desteklemek adına da birçok yatırımı hayata geçiriyor. Son olarak TSN’nin yanı sıra güvenlik kuralları ve kablosuz ağlar için destek sunacağını kamuoyuna duyuran CLPA, taleplerin giderek artacağını ve gelecekte de güvenilir bir iş ortağı olmaya devam edeceğini gösteriyor.

Şirketlerin otomasyon yolculuklarına rehberlik etmeyi sürdürecek

CLPA’nın üye sayısının 4 bini aşmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan CLPA Türkiye Müdürü Tolga Bizel; "Bu sadece bir sayı değil aynı zamanda oluşturduğumuz global üyelik ağında yer alan şirketlerin otomasyon yolculuklarına rehberlik etme sorumluluğunu başarıyla üstlendiğimizin göstergesi. Biz CLPA olarak fabrikaların tüm katmanlarında kullanılan, mesafeden bağımsız veri iletişimini belirli protokoller dahilinde yapan, seri üretimin standardize edilmesini sağlayan endüstriyel haberleşme sistemlerine imza atmaya ve başarımızı sürdürülebilir kılmaya devam edeceğiz. Bu noktadaki en önemli hedefimiz aramıza yeni partnerler dahil etmek ve tabanımızı güçlendirmek. Aynı zamanda tüm dünyada şirketlerin üretkenliklerini optimize ederek artıran sistemler oluşturma çalışmalarına da destek vermeyi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

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