CK Enerji, Atatürk’ün ışığı ile gençlerin yolunu aydınlatıyor

Türkiye’nin üç bölgesinde, 7 ilde 8.4 milyon elektrik tüketicine hizmet veren sektörün öncü şirketi CK Enerji; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı, bu özel gün için hazırlanan reklam filmi ile kutladı. Her zaman daha fazlasını başarmak ve Atatürk’e verdiği sözü tutmak için çalışan gençleri, filme özel hazırlanan etkileyici bir müzikle merkeze taşıyan marka, Atatürk’ün ışığı ile gençlerin yolunu aydınlatmak üzere var gücü ile çalıştığına vurgu yaptı.

Youtube ve CK Enerji sosyal medya hesaplarında yayına giren reklam filminde başarı yolunda Türkiye’nin en büyük ışığının Atatürk olduğunun altı çizildi.

Grafis DDB tarafından hazırlanan ve gençlerin rol aldığı reklam filminin prodüksiyonunu Case Productions gerçekleştirirken müziği ise Ceronimo imzasını taşıyor. Filmde, Türkiye’nin aydınlık yüzü olan gençler, gece ışıl ışıl sokaklarda koşup, bisiklet kullanıp, basketbol oynarken CK Enerji, onlara yollarını aydınlatmak için var gücü ile çalışma sözü veriyor.