Çimento sektörü artık yurt dışında yatırıma yönelmeli

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Anadolu Buluşmaları’nda Türkiye ekonomisini inşa edenler buluştu

ÇİMENTO SEKTÖRÜ ARTIK YURT DIŞINDA YATIRIMA YÖNELMELİ

TÇMB tarafından Türkiye ekonomisini inşa eden çimento sektörünün bölgesel dinamikleri ve ülke ekonomisine etkilerini tartışmak üzere gerçekleştirdiği “Anadolu Buluşmaları” Erzurum ile başladı. Dünya Gazetesi iş birliği ile gerçekleşen online buluşmada, Türkiye'de genel ekonomik gidişat, çimento sektörü ve Erzurum bölgesi özelinde çözüm bekleyen sorunlar ele alındı.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB), sektöre yön vermek ve gelecek vizyonu çizmek amacıylaAnadolu Buluşmaları’nı tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde “Türkiye Ekonomisini İnşa Edenler” başlığı ile gerçekleştiriyor. Sektörün bölgesel dinamikleri ve ülke ekonomisine etkilerinin tartışıldığı buluşmaların ilki Erzurum ile gerçekleşti.

Dünya Gazetesi iş birliği ile gerçekleşen online buluşmaya TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve ERÇİMSAN Holding ve Aşkale Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Dünya Gazetesi Yöneticisi Hakan Güldağ, Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar konuşmacı olarak katıldı.

Türkiye'de genel ekonomik gidişat, çimento sektörü ve Erzurum bölgesi özelinde çözüm bekleyen sorunların tartışıldığı buluşmada TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka “Avrupa’da birinci, dünyada altıncı sıradayız. Çimento sektörü son 10 yılda önemli bir büyüme sağladı. 50 milyon tonluk kapasite 100 milyonluk kapasitelere ulaştı. Türk çimento sektörü ihracatta he zaman ilk üçte olan bir sektör” dedi.

Taşıma maliyetleri açısından bakıldığında ise çimentonun ihracata uygun bir ürün olmadığını belirten Dr. Tamer Saka, sözlerine şöyle devam etti:

“Son iki yıldır sektörümüz üst üste küçülme yaşadı. İç pazardaki daralma bizi ihracatta agresif olmaya itiyor. Miktar olarak ihracattan memnunuz ama katma değer açısından memnun değiliz. Türk çimento sektörü artık dışarıda yatırıma odaklanmalı. Çok fazla içeriye odaklanmış bir sektörüz. Globalleşme için uygun koşullar var. Devlet, sektörü bunun için desteklemeli. Globalleşme için hammaddenin bulunduğu yer neresi ise oraya gidilmeli. Sektörün birikimi yüksek. Bu işi her yerde en iyi şekilde yaparız. Çözüm odaklı değerlendirmelere ihtiyaç var. Herkese sorumluluk düşüyor. Çimento camiası olarak bir kent vizyonu üzerinde çalışıyoruz."

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Erçimsan ve Aşkale Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, özelleştirmeden alınan Aşkale Çimento'nun bölgenin ekonomisine büyük katkı yaptığını anlattı. Yücelik, “Amacımız bölgenin kalkınmasına destek vermekti. Gece gündüz çalışan gayret eden bir sektörüz. Ülkemize döviz kazandırabilmek için maliyet fiyatına ihracat yapıyoruz" dedi.

Çimento sektörünün kayıtdışısı olmayan ve çevreci bir sektör olduğundan bahseden Yücelik, "Türkiye, birlik içinde sorunlarını çözebilir. Güven ortamı sağlanmalı. Enerji pahalı, sektör olarak maliyetine mal satıyoruz. Sektörel olarak bir planlamamız yok. Covid döneminde bile üretimimizi sürdürmeye çalıştık. Kapasitemizi sadece yurt içinde değil yurt dışında da kullanmalıyız. Dünyanın her tarafına yayılmalıyız" şeklinde konuştu.

Çimentonun üretimde liderliğe devam edeceğini belirten Dünya Gazetesi Yöneticisi / Gazeteci Hakan Güldağ canlı yayında şu mesajları verdi:

"Çimento sektörümüz, dünyanın en önemli aktörlerinden biridir. Türkiye bir üretim ülkesidir. Çimento da bu çerçevede lider olmaya devam edecek. Pandemiden dolayı dünya ekonomisinde daralma var. Ama durmuyor. Türkiye’nin yeni bir atlım modeline, yeni bir hikayeye ihtiyacı var.”

Ekonominin genel gidişatını değerlendiren Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü / Gazeteci Vahap Munyar ise "Türkiye birçok sektörde globalleşme potansiyeline dahip. Bunun firma bazında örneği var” dedi. Munyar, bu konudaki en önemli sorunun güven kaybı olduğunu belirterek önce bu sorunun aşılması gerektiğini söyledi.