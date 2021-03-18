Ciltte lekesiz bir bahara Biolog Leke Kremi ile merhaba

Düzenli kullanım ile birlikte etkisini kanıtlayan Biolog Leke Kremi, kışın kuruyan, lekelerle boğuşan ciltlerin imdadına yetişiyor. İçeriğinde bulunan papatya ekstresi ve meyan kökü ile cilde daha berrak ve aydınlık bir görünüm veriyor.

Biolog, bilim ve doğanın mucizesini birleştirdiği formülleri ile farklı cilt tiplerinin problemlerini tek ürünle çözüyor. Etkili doğal içeriklerle ve Biolog uzmanlığıyla geliştirilen krem, lekelere karşı savaş açıyor. Sivilce lekelerine ve çillere iyi gelen Biolog, cilt tonunu eşitliyor. Kokusu taptaze bir ferahlık sunan Biolog, cildi soymadan lekeleri gidermesiyle de fark yaratıyor. Üstelik Biolog, günlük doğal nemlendirici olarak kullanılabiliyor.

Kayısı çekirdeği yağı ile cilde ihtiyacı olan yoğun nemi sağlayan Biolog Leke Kremi, içeriğindeki meyan kökü özü, papatya ekstratı C ve E vitamini ile çevresel faktörlerin sebep olduğu lekeleri önlemek için mücadele ederken, cilt üzerinde eşitleyici etki yaratıyor. İçerdiği Alantoin ile de ciltte yenileyici bir etki bırakıyor.

Kullanım Önerisi: Günde iki kez göz çevresi hariç temiz cilde dairesel hareketler ile uygulanmalıdır. Alerjen etki yaratmaması adına kullanım öncesi bilek içlerinde test edilmelidir.