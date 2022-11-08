Çiloğlu Group Müsiad Expo'da sergilediği ürünleriyle ziyaretçilerden tam not aldı

Dünyanın dört bir yanından iş insanları, sanayiciler ve girişimciler, 2-5 Kasım tarihlerinde TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı’nda bir araya geldi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından iki yılda bir düzenlenen MÜSİAD EXPO, bu yıl 19’uncu kez kapılarını açtı. Yerli ve milli teknolojilerin küresel pazarlara tanıtıldığı fuarda; Avrupa, Asya, Afrika ve Ortadoğu başta olmak üzere 120 ülkeden ziyaretçiler ve 60 ülkeden alım heyetleri ağırlandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Müsiad Başkanı Mahmut Asmalı ve beraberindeki heyetle birlikte Çiloğlu standını ziyaret etti

HEDEF, 5 MİLYAR DOLARLIK İŞ BAĞLANTISI

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, üretim, yatırım ve ihracat üçgeninde yeni pazarlara açılacakları, dinamik işbirlikleri kuracakları küresel bir organizasyona imza attıklarını belirterek, “MÜSİAD EXPO çerçevesinde gerçekleşecek işbirlikleri ve yatırım projeksiyonlarıyla yaklaşık 5 milyar dolarlık iş bağlantısına vesile olmayı hedefliyoruz” dedi. Asmalı, fuarda Avrupa, Asya, Afrika ve Ortadoğu başta olmak üzere 120 ülkeden ziyaretçi ve 60 ülkeden alım heyetlerini ağırladıklarını, 24 farklı sektörden katılımcı ve ziyaretçiye ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

ÇİLOĞLU GROUP'TAN MÜSİAD EXPO ÇIKARMASI

Bünyesinde bulunan markalarla Müsiad Expo'da adeta çıkarma yapan Çiloğlu Group standı ziyaretçi akınına uğradı. Çiloğlu Group Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Çiloğlu, grubun elde ettiği başarıyı Ekovitrin'e anlattı.

ÇİLOĞLU GROUP'U YAKINDAN TANIYALIM

1996’dan başlayan mutluluk serüvenimizi, Avrupa’da 18 ülkeye gıda ürünleri ihracatıyla, sektörün öncü kuruluşlarından biri olarak azim ve kararlılıkla sürdürmekteyiz.

Çiloğlu ürünleri Avrupa’da Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa ve İsviçre başta olmak üzere 18 ülkenin pazarında yer almaktadır. Almanya’ya 24 saat, diğer Avrupa ülkelerine 48 saat içinde teslimat garantisiyle hizmetlerimizi müşterilerimize özenle sunuyoruz. Merkezi sistemle Avrupa’nın her yerinde; direkt merkez ofisimize bağlı müşteri temsilcilerimiz haftada 8000 üzerindeki Çiloğlu ürünlerini, siz değerli müşterilerimize özenle taşımaktadır. Çiloğlu Handels GmbH her yıl birçok uluslararası gıda fuarına katılım göstererek hem Ülkemizi gururla temsil ediyor hem de geniş müşteri ağını günden güne artırıyor.

Kuruluşundan itibaren satışı devam eden Çiloğlu Lokumları başta olmak üzere pişmaniye grupları; unlu mamuller; helva grubu; geleneksel tatlarımızdan olan incir, kayısı, kuruyemiş grupları; toz içecek grupları; reçel, tahin, pekmez grupları; köfte-tavuk harçları ve çiğ köfte setleri gibi yüzlerce çeşidi bünyesinde barındırmaktadır.

Çiloğlu Gıda

1999 yılında Çiloğlu GmbH şirketine tedarik hizmeti vermek üzere kurulan firmamız İstanbul / Türkiye merkezlidir. Bünyesinde bulundurduğu Ürün Yönetimi Ar-ge Birimiyle ürün kalite ve standartlarının geliştirilmesini sürdürülebilirlik politikasıyla hayata geçirmektedir. Çiloğlu Gıda yüzde yüz müşteri memnuniyeti ilkesiyle ürün tedariklerini gerçekleştirmektedir. Onlarca farkı ürün grubu, 700’den fazla ürün çeşidi ile Türk ürünlerinin Avrupa pazarına ulaştırılmasında köprü görevini başarıyla sürdürmektedir. Çiloğlu Gıda; Türk gıda kültürünün ve Türk ürünlerinin en kaliteli şekilde dünyaya açılması hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedir.

Çiloğlu ailesi olarak çalışma felsefemizin temelinde; kendi içinde birimler arası mükemmel uyumun önderliğinde, kazanılmış müşteri sadakati

ve bu durumun sürdürülebilirliğini korumak vardır.

Hedeflerimiz : Yüzde yüz müşteri memnuniyeti yaklaşımı doğrultusunda, şeffaf çalışma prensipleriyle hizmetini tamamlamak. Sosyal paydaşlarla ilişkileri bu prensip doğrultusunda yürütmek. Çiloğlu ailesi üyelerinin verimliliğini maksimum seviyede tutmak için yüksek motivasyon odaklı çalışmalar geliştirmek. Ar-ge çalışmalarıyla branşlaşmayla birlikte en yüksek verimi sağlamak. Avrupa pazarında Türk ürünlerini gururla temsil eden Çiloğlu Grubu; Avrupa pazarına her ne kadar etnik pazarlama olarak giriş yapmış olsa da değişen ve gelişen bu gıda pazarında en yaygın ağa ulaşacaktır. Bu noktadan sonra Çiloğlu markasını dünyaya taşıyacak olmak hayalin ötesinde bir noktada; hedeflerin ilk sırasındadır.

KALİTE YÖNETİMİ

Çiloğlu Grubu; tüm hizmetlerine yüzde yüz müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşır. Gıda sektörünün en temel taşlarının; insan sağlığı mekanizması üzerine kurulması gerektiği bilincindedir. Buna bağlı olarak ürünlerimiz doğal gıda boyaları kullanılarak, helal gıda kriterlerine uyumlu ve sağlığa uygun şartlarda geliştirilmektedir. Bu etik kodlar çerçevesinde çalışan ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımıyla Avrupa gıda pazarı liderliğine adım adım ilerlemektedir.

Çiloğlu Grubu; lojistik, kurumsal kaynak planlamada ve satış branşlarında en yeni sistemleri kullanmaktadır. Çiloğlu ailesi yenidünya düzeninde hedeflere ulaşmanın inovasyon ve teknolojiden geçtiğini bilmekte ve tüm birimlerde bu ilke doğrultusunda ar-ge çalışmalarını sürdürmektedir. Çiloğlu ailesi üyeleri sürekli değişim ve gelişime bağlı yenilikçi yaklaşımıyla iş disiplinini başarıyla sağlamaktadır.