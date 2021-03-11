Çiğdem Özkaplan, AstraZeneca Türkiye İmmünoloji İş Birimi Müdürü oldu

2007 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü’nden mezun olan Çiğdem Özkaplan, kariyerine 2007 yılında AstraZeneca Satış Departmanı’nda başladı. 2009 yılında Astellas Pharma Türkiye’ye katılan Özkaplan, burada 2013 yılına kadar görev yaptı ve sırasıyla Kilit Müşteri Yöneticisi ve Ürün Yöneticisi rollerini yürüttü. Çiğdem Özkaplan, 2013-2014 yılları arasında IMS Sağlık Türkiye’de Kilit Müşteri Yöneticisi olarak görev almasının ardından 2014 yılında, kariyerine başladığı AstraZeneca’ya Solunum Bölümü Ürün Yöneticisi göreviyle döndü. 2016-2018 yılları arasında Kıdemli Ürün Yöneticisi olarak görev yapan Özkaplan, 2018 yılından bu yana görevinin bir kısmında aynı zamanda Eczane Kanalı’ndan da sorumlu olmak suretiyle AstraZeneca Türkiye Solunum Pazarlama Müdürü olarak görev yapıyordu. Çiğdem Özkaplan bundan sonraki kariyerine AstraZeneca Türkiye’de Pazarlama ve Satış’tan sorumlu İmmünoloji İş Birimi Müdürü olarak devam edecek.