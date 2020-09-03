ÇİFT KANATLI GİRİŞİMCİLER “GREENTECH WEEKEND”TE BULUŞTU

Çift kanatlı girişimcilik ekosistemi YGA’nın lise ve üniversiteli girişimci adayları, 28-29-30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen “Greentech Weekend” online etkinliğinde buluştu. Etkinlik kapsamında YGA’lı 8’i üniversiteli, 1’i liseli 9 ekip Birleşmiş Milletler’in yayınladığı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan birini seçerek dünyaya faydalı pozitif teknolojiler ile geliştirdikleri girişim fikirleri üzerine çalıştı. Ekipler, altı hafta boyunca “Girişimciye Dönüş Platformu” üzerindeki aşamaları tamamlayıp, her hafta YGA girişimlerindeki kuruculardan danışmanlık alarak “Greentech Weekend”e hazırlandı. Ön elemeden geçen 4 girişim ekibi, fikirlerini aralarında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Danışmanı Dr. Oğuz Can, Dorman Capital Kurucusu Ebru Dorman ve Girişim Sermayesi Şirketi 212’nin Yönetici Direktörü Ali Karabey’in yer aldığı jüriye sundu. Seçilecek girişim fikirleri YGA'nın yeni girişim adayları olarak desteklenecek.

Çift kanatlı girişimcilik ekosistemi YGA’nın Başkanı Melike Aydın etkinlik ile ilgili şunları söyledi; “Greentech Weekend etkinliği kapsamında YGA olarak insanlığa faydalı girişimler kurmasını hayal ettiğimiz, çift kanatlı lise ve üniversiteli YGA'lı adayları bir araya getirdik. Kamp sürecinde ekiplerimiz Birleşmiş Milletler’in yayınladığı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan seçtikleri fikirler üzerine çalıştı. Özgür düşünen, özgün girişimler hayata geçiren, özgüvenli gençlerle pozitif teknolojiler İstanbul’dan dünyaya yayılacak.”

Can: “YGA yeni nesil bir girişimcilik ekosistemi”

Etkinlikte konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Danışmanı Dr. Oğuz Can, “YGA’nın ekosisteminde hayal ortakları ile beraber bulunmak, benim için besleyici ve gurur verici bir nokta. Güzel projeler dinledik, projelerin Kovid-19 pandemi süreci ile eş zamanlı olarak ülke kalkınma öncelikleri ile örtüştüğünü görebiliyoruz. Yeni nesil girişimcilik noktasında önemli çabaların devam ettiğini görüyoruz. Böyle bir ortamda girişimcilerle birlikte olmak bizim için bir keyifti” dedi.

Etkinlik kapsamında konuşan Dorman Capital Kurucusu Ebru Dorman, girişimcilere şöyle seslendi; “Buradan hayata geçecek olan girişimlerin çoğalması en büyük arzumuz. Sizden sonra gelen arkadaşlara da ilham kaynağı olmaya devam edin.”

Girişim Sermayesi Şirketi 212’nin Yönetici Direktörü Ali Karabey ise ‘‘Bizi Pazar günü bile heyecanlandırıp ekranlarımızın başına getirdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İşte dünyaya faydalı pozitif teknolojiler ile geliştirilen girişim fikirleri:

Quick-Jeans: Kullanılmayan kıyafetlerin STK’lara bağışlanmasını kolaylaştırıyor.

SaveAll: İnsanların enerjiyi doğru kullanması için kişiye özel tüketim önerileri geliştiriyor.

Energyzen: Online websitesi ve mobil uygulaması ile yenilenebilir enerjiye geçmek isteyen haneleri ilgili şirketlerle buluşturan online bir pazar yeri olarak çalışıyor.

FarmApp: Çiftçinin laboratuvar sonucuna göre çıkan toprak analizi ve alınan verilere göre atıl arazisinde yetiştirebileceği ürünleri modelliyor.

See U Soon: Kıyıya paralel ve entegre deniz hatlarını kullanan küçük ve hızlı deniz araçlarından oluşuyor.

Solar For All: Potansiyel tüketicilerin güneş enerjisi santrali yatırımlarının teknik, ekonomik ve yasal süreci hakkında anlaşılır ve yalın bilgi edinmesini sağlıyor.

Consolar: Güneş enerjisi kullanımının yaygınlaşamaması problemine çözüm olarak tasarlanmış aktif soğutmalı konsantre bir güneş enerjisi sistemi olarak çalışıyor.

Wastep: Atık yönetim önerilerinin paylaşıldığı bir uygulama olarak hizmet veriyor.

U&U: 18-26 yaş aralığındaki üniversite öğrencilerinin hobi olarak yönelmek istedikleri alanları, derslerinde anlamadıkları ya da ilgi duydukları konuları yine kendisi gibi bir üniversite öğrencisiyle planlanan vakitlerde online olarak bir araya gelerek öğrenmesini sağlıyor.