CEO'ların ilginç tasarruf taktikleri! Okuyunca şaşıracaksınız, bakın kim nasıl tasarruf yapıyor...

Azalan kaynaklar, yeterli kaynak olsa da pandemi sürecinin yarattığı olumsuz etkiler nedeniyle tedarikte yaşanan sıkıntılar, gelir kayıpları... Her ne olursa olsun artık tasarruf hayatımızın bir parçası ve zorunluluğu haline geldi. ‘Tasarruf’ deyince genelde dar gelirli kişilerin öğrenmesi gereken bir konuymuş gibi algılanıyor.

Ancak geçim derdi olsun olmasın herkeste tasarruf bilinci maksimum düzeyde olmalı. Şirket yöneticilerinde bu bilincin yüksek olduğu görülüyor. Bu haftaki konumuzu bankacılık, perakende ve enerji sektöründe faaliyet gösteren üç büyük şirketin yöneticisine tasarruf alışkanlıklarını sorarak hazırladık. İşte ortaya çıkan sonuç...

MEDIAMARKT SATURN PERAKENDE GRUBU COO’SU VE TÜRKİYE CEO’SU YENAL GÖKYILDIRIM: KULLANILMAYAN VE ESKİYEN HİÇBİR MALZEME ÇÖPE ATILMAZ

MediaMarkt Saturn Perakende Grubu COO’su ve Türkiye CEO’su Yenal Gökyıldırım ise evde her alanda tasarrufa dikkat ettiklerini vurguladı. Gökyıldırım, bu kapsamda hayata geçirdikleri uygulamaları şöyle aktardı:

Evde bahçe sulamada kullanılan bir yeraltı su kaynağımız ve su toplama kuyumuz var. Bu toplanan kuyu suyunu, bahçe bitkileri ve çim için kullanıyoruz.

Bahçe aydınlatmalarımızı davet ya da organizasyon dışında sadece ihtiyaç halinde yakıyoruz.

Evdeki yazıcımız yeniden doldurulabilir özellikte

Ayrıca evde içmek için kullandığımız suyun atık kısmını bahçe nemlendirmede kullanıyoruz.

Evde kullanılmayan ve eskiyen hiçbir malzeme çöpe atılmaz. Tekrar kullanılması için gerekli işlemler yapıldıktan sonra bir ihtiyaç sahibine verilir.

Evdeki tüm aydınlatmalarımızda LED ampuller kullanıyoruz. Bu ampulleri zaman ayarlı saatler kullanarak optimize ettik.

Elektriğimizi güneşten elde etmek için de gerekli donanımı sağlamaya çalışıyorum.

YENİ NESLİN TUTUMU ÖNEMLİ

Tasarruf bilincini küçük yaştan itibaren kızına da aşıladığını belirten Gökyıldırım, şunları söyledi: “Bu dünya için bizim kadar yeni neslin de bu bilinçle hareket etmesi çok önemli. Dolayısıyla su kullanımını verimli hale getirmekten boşa harcanan enerjinin önüne geçilmesi ve yenilenebilir kaynakların kullanımı ile ilgili duyarlılığı hep beraber göstermeliyiz.”

DOĞAYA EN AZ ZARAR VEREN ÜRÜNLERİ TERCİH EDİYORUM

Yenal Gökyıldırım, evde kullandıkları beyaz eşyaların ‘A+++’ enerji sınıfı olduğunu belirterek, “Değiştirecek olsam enerji verimliliği yüksek, karbon ayak izi en alt seviyede yani doğaya en az zarar veren ürünleri tercih ederim” dedi.

İŞYERİNDE İSRAFA ÖNLEM

Yenal Gökyıldırım, tasarrufun sadece evle sınırlı olmadığını işyerinde de önlem aldıklarını ifade etti: “Genel müdürlüğümüzde renkli çıkış almamaya, mümkünse müsvedde kağıtları kullanmaya ve kağıdın her iki yönünü kullanmaya dikkat ediyoruz. Ayrıca genel müdürlük binamızdaki aydınlatma butonlarında ve su kullanım alanlarında farkındalık oluşturacak mesajlar bulunuyor.”

DENİZBANK FİNANSAL HİZMETLER GRUBU ÜST YÖNETICİSİ (CEO) HAKAN ATEŞ: ÖNEMLİ OLAN ÖDEME GÜCÜ DEĞİL AZALAN KAYNAKLAR

Tasarruf bilincinin evden ve kişinin kendisinden başlaması gerektiğini vurgulayan DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Ateş, şunları söyledi: “O nedenle tıraş olurken ya da elimi yıkarken boşa akan su beni rahatsız eder. Bulaşık makinelerinde 3-4 tabak koyup yıkamak ya da aynı şekilde çamaşır makinelerini benzer şekilde çalıştırmayı tasvip etmem. Ödeyecek gücünüzün olup olmaması önemli değil, önemli olan dünyanın azalan kaynaklarını müsrif şekilde kullanıp kullanmama kararı. Bu konuda gelecek nesillere borcumuz olduğunu düşünüyorum.”

SU ZENGİNİ OLAN DAHİ DEĞERİNİ BİLİYOR!

Tıraş olurken boşa akan suya dikkat edilmesi konusunda uyaran Hakan Ateş, “Düşünün İngiltere bir ada ülkesi ama suyun değerini o kadar biliyorlar ki tıraşı, bulaşık yıkamayı hatta yüzlerini yıkamayı bile lavaboyu tıkayarak doldurdukları su ile yapıyorlar. Tabi bu bizim meşrebimize ve temizlik anlayışlarımıza uygun değil ama suyun önemini göstermesi açısından değerli” diye konuştu.

ÇOCUKLARIM HEMEN MÜDAHALE EDER

Çocuklarının tasarruf konusunda daha hassas olduğunu ifade eden Ateş, şunları aktardı: “Oğlum Ali de kızım Damla da benden daha duyarlılar. Biri Y biri Z kuşağı. Mesela, tıraş olurken kızım yanıma uğradığında ezkaza tıraş bıçağını temizlerken suyun aktığını görürse hemen müdahale eder ve kapatır. Bu çokça başıma gelmiştir. Ali için de aynısını söyleyebilirim. Onlar bana göre daha dikkatli. Bu da benim gelecek nesillerle ilgili umudumu artırıyor. Sürdürülebilir yaşama bizden daha fazla önem veriyorlar, çünkü tehlikenin yaklaştığını bizden daha iyi görüyorlar.”

GECE BANKANIN IŞIKLARINI KONTROL EDERİM

Boşa yanan ışıklara duyarlı olduğunu belirten Ateş, “Evin içinde, kurumumda bu konuya büyük önem veriyorum. Bankamıza yakın oturuyorum. Gece yanan ışıkları gördüğümde görevli güvenlik çalışanlarımıza sormuşluğum çoktur. ‘O katta temizlik mi var ya da çalışılıyor mu’ diye kontrol ettiğim, uyardığım sıklıkla olmuştur” dedi.

CK ENERJİ BOĞAZİÇİ ELEKTRİK GENEL MÜDÜRÜ HALİT BAKAL: BOŞA YANAN LAMBAYA TAHAMMÜL EDEMİYORUM

Türkiye’nin en büyük görevli tedarik şirketi CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in Genel Müdürü Halit Bakal, enerji tasarrufunu çok önemsediğini vurguladı. Bakal, “Evde özellikle aydınlatma, iklimlendirme cihazlarında tasarrufa önem veriyoruz. Hatta birçok cihazın kullanımında da ilk önce evde bazı denemeler yapıyor ardından elde ettiğimiz verileri tasarruf önerilerimizin içine ekliyoruz” dedi. Yanan her ışığın arkasında uzun bir süreç ve emek olduğunu aktaran Halit Bakal, boşa yanan ışığa da tahammülünün olmadığını söyledi.

ARTAN YEMEKLER DEĞERLENDİRİLİR

Evde plastik, cam, metal, kağıt ayrımını yapıp geri dönüşüme uygun olarak topladıklarını belirten Halit Bakal, “Belediyenin belli tarihlerde bunları ayrıca topluyor olması iyi bir hizmet. Ek olarak kıyafet dönüşümü sıkça uyguladığımız bir metot” dedi. Evde hiçbir yemeğin çöpe gitmediğini belirten Bakal, “Yetişmemizden de kaynaklı sanırım. Bizde yemek de asla çöpe atılmaz. Mutlaka başka bir yemeğe dönüştürülerek kullanılır” diye konuştu.

BİR DAMLASI BİLE KIYMETLİ

Dünyanın en sıcak yılları yaşadığına dikkat çeken Bakal, “Yılda kişi başına düşen 1.519 metreküplük su miktarı ile su sıkıntısı çeken bir ülke olarak su tasarrufu aklımızdan hiç çıkmıyor. Sadece tıraş olurken değil genel olarak su kullanımında tüm aile bireyleri olarak dikkat ediyor ve boşa bir damlanın akmaması için çaba gösteriyoruz” diye konuştu.

HER KATI DOLAŞIR AÇIKSA KAPATIRIM

“İşyerinde ışığın ve klimanın açık kalması konusunda hassasiyetimi bilmeyen yoktur” diyen Halit Bakal, şöyle devam etti: “Her gittiğim hizmet binamızda ve genel müdürlük binamızda gün sonunda katlarda ışıklar ve klima açıksa kapatırım. Bir de uyarı notu bırakırım. Bu, mesai arkadaşlarımın da farkındalığının artmasına olumlu katkı sağladı.”

BEYAZ EŞYADA 3 KRİTER

Halit Bakal, beyaz eşya tercihinde dikkat edilmesi gereken konuların da altını çizdi: “Beyaz eşyada önemli noktalardan biri enerji verimliliği sınıfı. Tabii ki enerji etiketinin yanı sıra beyaz eşyayı kullanım hacmi de önemli. Kalabalık aile ile çekirdek ailenin ihtiyaçları ve kullanım alışkanları aynı olmuyor. Bu nedenle beyaz eşya alırken aslında üç kritere baktığımı söyleyebilirim. Enerji etiketi, boyutu ve su tüketim hacmi.”

Bilal Emin Turan/Posta