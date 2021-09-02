Centro Rottami, Indinvest ve TOMRA makineleri ile geri dönüştürülmüş alüminyumda yepyeni bir dönem

Alüminyum, geri dönüştürüldüğünde estetik ve performans özelliklerini koruyan kıymetli bir malzemedir. Zenginleştirilebilir ve zenginleştirilmesi gereken, aynı zamanda da %100 geri dönüştürülebilir olan alaşım, boksitten birincil alüminyum üretimi için gerekli olan enerjiye kıyasla %95 enerji tasarrufu sağlıyor, dolayısıyla da CO2 emisyonları azalmış oluyor.

İtalya, %70 geri kazanım oranıyla Avrupa’da geri dönüştürülmüş alüminyum üretiminde ilk sırada yer alıyor ve Avrupa Birliği hedeflerini büyük farkla aşıyor (2025 için %50).

Hurdadan yeni ürüne geri dönüşümün parlayan örnekleri, Centro Rottami ve Indinvest

İtalya’da 1985 yılında kurulan Centro Rottami, 10 yıldır alüminyum hurda ile çalışıyor. Tesisin teknik direktörü Gennaro del Prete, konu ile ilgili şunları söylüyor: "İşe, demir hurdaları kırarak başladık. Ardından bundan beş yıl önce alüminyum geri dönüşümünde uzmanlaşmaya karar verdik. Bu uzmanlaşma, TOMRA'nın teknolojileri sayesinde mümkün oldu."

Merkez tesis, her ay yaklaşık 1.500 ton alüminyum ve 1.000 ton demir hurdası işliyor. Alüminyum girdilerini esas olarak eski pencere profilleri oluşturuyor. Plastik ve kauçuk gibi bazı kirleticilerin yanı sıra bakır, pirinç, çinko ve çelik gibi diğer metal malzemeleri içeren girdi malzemelerden saf alüminyum parçalar üretmek için bunların tümünün ayrılması gerekiyor.

On iki yıldır TOMRA ile çalışan şirket, şu anda üç adet TOMRA FINDER ve üç adet TOMRA X-TRACT sensörlü ayıklama makinesine sahip. Girdi malzeme, parçalanmalarının ardından mıknatıslar ve eddy akımlı ayırıcılar ile ön ayıklamaya tabi tutulduktan sonra malzeme, iki hattı takip ediyor. Eddy akımlı ayırıcı tarafından yakalanan malzeme, paslanmaz çelik gibi ürünlerin geri dönüşümünü sağlayan FINDER ünitesi tarafından işleniyor. SUPPIX® ve Z-TECT gibi ileri teknolojiler sayesinde FINDER, metal nesneleri büyük hassasiyetle tespit ediyor ve olağanüstü saflık seviyeleri sağlayarak satış imkanını artırıyor.

Eş zamanlı olarak, üç adet TOMRA X-TRACT üniteleri, eddy akımlı ayırıcı tarafından ayıklanan alüminyumu temizliyor. Gelişmiş X-ray iletim teknolojisi sayesinde X-TRACT, geri kalan kontaminantları algılıyor ve bunları atomik yoğunluklarına göre tasnif ediyor. Bu sayede bir yandan parçalanan alüminyum olağanüstü bir hassasiyet ve güvenilirlikle bakır, pirinç ve dökme alüminyum gibi ağır metallerden arındırılırken diğer yandan da az miktarda enerji kullanılıyor ve üretim kapasitesi artırılıyor.

Del Prete: "2019'da alüminyum pazarındaki miktar ve kalite talebinin sürekli olarak artmasından dolayı, iki TOMRA X-TRACT ünitesi daha satın aldık. Ardından üç makineyi, tek bir hatta birleştirdik. Daha fazla detaya inmek ve parçalama süreci ile geri kazanılan alüminyum kalitesini maksimuma çıkarmak için taranacak parçaları alt bölümlere ayırdık. Bu tercih, aynı zamanda şirkete komşu olan Indinvest alüminyum izabe tesisi ile olan sinerjinin avantajını kullanmak için de yapıldı” diye belirtiyor.

Del Prete, Indinvest ile olan iş birliğini şöyle açıklıyor: “Seçilmiş ve saf alüminyum garantisi sunan bir teknoloji kullanmak, yüksek kalite tutarlılığının birincil öncelik olduğu dökümhanelerle bir güven ilişkisi kurmak için esastır. TOMRA sayesinde, mümkün olan en yüksek kaliteyi yakaladık: Alaşım malzemesi, çinko ve bakır, profillerin üretim gereksinimini karşılıyor.”

Indinvest'te tüketici sonrası hurdadan yeşil biyete

Indinvest LT, sektörde kullanılan alüminyum profillerin üretimi ve ekstrüzyonunda önemli bir şirket. Centro Rottami’nin yanında yer alan şirket, yıllık 60.000 ton üretim kapasitesine sahip kendi entegre biyet dökümhanesine ve yılda toplam 60.000 ton ekstrüzyonlu profil kapasiteli 5 ekstrüzyon hattına sahip.

Indivest LT Dökümhane yöneticisi Ezio Porreca, konuyla ilgili olarak; "Yaklaşık 5 yıldır Indinvest, Centro Rottami’den tüketici kullanımı sonrası hurda satın alıyor. TOMRA X-TRACT makinelerinin Centro Rottami tarafından kullanılması sayesinde, eritme fırınlarındaki geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı, TOMRA X-TRACT teknolojisi olmaksızın %20 seviyesindeyken, TOMRA X-TRACT teknolojisi ile yaklaşık %40 ila 50’ye çıkmış oldu. Bu, bize yalnızca birincil madde kullanımını azaltma imkanını sunmakla kalmadı, aynı zamanda %5 oranında enerji ve gaz tasarrufları sağladı, ki bizim iş hacimlerimiz göz önünde bulundurulduğunda bu çok önemli bir miktar" açıklamasında bulunuyor.

Indivest LT, bazı spesifikasyonları karşılayan alaşımlar üretmeyi hedefliyor. Üç malzemenin karışımı ile bu alaşımları elde etmek için kendi ergiyik tariflerini geliştirdiler: Birincil alüminyum, dahili üretim sonrası hurda ve Centro Rottami tarafından tedarik edilen tüketici kullanımı sonrası hurda. Karışım gerçekleştiğinde, biyetlerin üretimi için referans alaşım elde ediliyor. Hurda kalitesi ne kadar artarsa, o kadar az hammadde kullanılıyor.

Porreca, şu şekilde devam ediyor: “Daha temiz geri dönüştürülmüş alüminyum kullanımı sayesinde üretim, önemli ölçüde arttı. Geri dönüştürülmüş alüminyum uygun şekilde temizlenmezse boya, plastik ve diğer malzemeler gibi kontaminantları içermeye devam edebilir ki bu da fırında cüruf oluşumuna neden olur. TOMRA ile sağladığımız temiz malzemeyi kullandığımızda daha az kirleticimiz oluyor ve fırını daha az temizlememiz gerekiyor. Fırın temizliği işlemi, kapağın açılmasını ve sıcaklığın 1100 derecelerden 800 ila 900 derecelere düşmesine neden oluyor. Fırın sıcaklığının yeniden 1100 dereceye çıkartılması, zaman, gaz ve elektrik tüketimi anlamına geliyor”

Indinvest LT Başkanı Roberto Antichi ise; “Bizim için, yolu birlikte yürürken iş birliği kavramı çok önemli. Bu projeye birlikte başladık, oluşan sinerjiyi kullandık ve karşılığını aldığımızı kesinlikle söyleyebilirim” diye açıklıyor.

Bu iş birliği sayesinde mükemmel ve daha yeşil bir alüminyum ürün ortaya çıktığına değinen Antichi; "İki yıl önce, mekanik ve her şeyden önce, alüminyum üreticileri tarafından boksitten oluşturulan birincil alüminyum ile kıyaslanabilir yüzey sonuçları ile %85 tüketici sonrası hurda alüminyum içeren Creal adlı bir biyet sunmaya başladık” diyor.

Indinvest, bu olağanüstü sonucu TOMRA makinelerini tercih etmesi sayesinde elde etti. Aksi halde, şirket temsilcilerine göre, geri dönüştürülmüş alüminyum içeriği %35-40 gibi düşük seviyelerde kalabilirdi.

Antichi, şöyle devam ediyor: “Geçtiğimiz yıllarda, geri dönüştürülmüş alüminyumun pazarda olumlu karşılandığını ve giderek daha fazla talep edildiğini gördük. Özellikle günümüzde CO2 tüketiminin azaltılmasını zorunlu kılan 2030 Paris anlaşmasıyla birlikte, tüm tüketiciler geri dönüştürülmüş malzeme ile profil üretmeye çalışıyor.”

Alüminyum: büyüyen bir pazar

Del Prete; “Geçtiğimiz yıllardaki az sayıdaki pozitif gelişmeden biri de alüminyum sektöründeki büyüyen trend oldu. Geri dönüştürülmüş malzeme alanındaki olağanüstü olanaklar ve malzemenin mekanik özellikleri (esnek, dayanaklı vb.) sayesinde, ahşap ve cam ile birlikte alüminyum geleceğin malzemesi olacak. İşte bu yüzden tüm yatırımımızı geri dönüştürülmüş alüminyuma yaptık. Birçok şirket bizimle irtibat kuruyor çünkü kullandığımız teknolojiyi ve geri dönüştürülmüş ürünlerimizin kalitesine kesinlikle güvenebileceklerini biliyorlar. Şimdiden, bu malzemeyi kullanan otomotiv ve inşaat gibi en önemli sektörlerde çalışan şirketlere alüminyumumuzu sunuyoruz. Ancak bundan sonra pazarın geri kalanını keşfetme hakkımızı da saklı tutuyoruz. En iyi ekip ve ekipmana sahibiz!” şeklinde belirtti.