Cengiz Enerji’nin Özbekistan’daki elektrik üretim kapasitesi 460 megavata çıkacak

Enerji sektöründe elektrik üretimi, elektrik dağıtımı, ticareti, satış ve pazarlama ile doğalgaz dağıtım ve ticareti alanlarında faaliyet gösteren Cengiz Holding’in iştiraki Cengiz Enerji, Özbekistan’da kuracağıikinci doğal gaz yakıtlı kombine çevrim enerji santrali için anlaşma imzaladı. Özbekistan-Türkiye İş Forumu’nda; Özbekistan Cumhuriyeti Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı ile imzalanan ‘Yatırım Anlaşması’ve Özbekistan Ulusal Elektrik Şebekeleri’yle imzalanan ‘Elektrik Alım Anlaşması’yla Cengiz Enerji; Sirdaryo’da 220 megavat kapasiteli bir enerji santrali kuracak. Halihazırda Taşkent’te devam eden projeyle birlikte Cengiz Enerji’nin Özbekistan’daki elektrik üretim kapasitesi, 460 megavataçıkacak. İmza törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Özbekistan Başbakan Yardımcısı Sardor Umurzakov da katıldı.

Cengiz Holding Enerji Grup Başkanı Ahmet Cengiz, Taşkent’te devam eden 240 megavatkapasiteli doğal gaz yakıtlı kombine çevrim enerji santralinden sonra Sirdaryo’da 220 megavat üretim kapasiteli ikinci tesis için anlaşmaya vardıklarını belirterek, “Her iki santralde saatte toplam 460 megavatelektrik üreteceğiz. Bu da yaklaşık 230 bin hanenin tükettiği elektriğe denk geliyor. Özbekistan, enerji alanında yeni yatırımcılara büyük kolaylıklar sağlıyor ve Türkiye’yle karşılaştırıldığında henüz doygunluğa ulaşmış bir pazar değil. Bu nedenle önümüzdeki dönemde de bu ülkede olmak istiyoruz” diye konuştu. Her iki santralde de yap-işlet modeliyle çalışacaklarını dile getiren Cengiz, şöyle devam etti: “Özbekistan, geniş doğal gaz kaynaklarına sahip bir ülke. Buna karşın eskiden kalma ve ekonomik ömrünü tamamlamış olmasına karşın üretimi sürdüren elektrik santrallerinin verimleri çok düşük. Ülkede doğalgaz kaynaklarını daha verimli kullanmak, elektrik kesintilerinin önüne geçebilmek ve enerji teminini daha istikrarlı hale getirebilmek için önemli çalışmalar yürütülüyor. Biz de bunun bir parçası olarak önümüzdeki yıl içinde ilk santralimizde elektrik üretmeye başlayacağız. Taşkent’te 50 bin metrekare alana kurulu tesisimiz Mart 2022’de devreye girecek. Sirdaryo’daki70 bin metrekarelik alanda yer alacak yeni tesisin kurulumunu da yine gelecek yılınikinci yarısında tamamlamayı planlıyoruz.”

PROJEDE 200 TÜRK ÇALIŞACAK

Özbekistan’ın iki kentindeki projelerde kurulum aşamasında toplam 1.000 kişi çalışacak. Bunun 200’ünü Türk mühendisler oluşturacak. Projeler devreye alındığında işletmedeki istihdam rakamı iki proje için 200 kişi civarında olacak. Bu çalışanların da %20’si yine Türk mühendislerden oluşacak. Cengiz Enerji, iki tesiste yap-işlet modeliyle 25 yıl boyunca elektrik üretecek.