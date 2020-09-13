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Çelebi Tanzanya, imtiyaz sözleşmesi imzaladı

Çelebi Tanzanya, Julius Nyerere Uluslararası Havalimanı'nda yer hizmetleri vermek üzere imtiyaz sözleşmesi imzaladı.

İş Dünyası 13.09.2020, 22:16
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Çelebi Tanzanya, imtiyaz sözleşmesi imzaladı

Çelebi Tanzanya, Julius Nyerere Uluslararası Havalimanı'nda yer hizmetleri vermek üzere imtiyaz sözleşmesi imzaladı.

Çelebi Hava Servisi A.Ş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şunlar dile getirildi:

''24.06.2019 tarihli özel durum açıklamasında bildirildiği üzere şirketimizin Tanzanya'nın Darüsselam şehrinde mukim, 100 milyon Tanzanya Şilini sermayesinde yüzde 65 paya sahip olduğumuz bağlı ortaklığı Celebi Tanzania Aviation Services Limited (Celebi Tanzanya), Tanzanya Sivil Havacılık Otoritesi (TAA) tarafından verilmiş, sahip olduğu lisans kapsamında, Tanzanya sivil havacılık mevzuatı gereği Tanzanya'daki havalimanlarında yer hizmetleri imtiyazı kazanma hakkı elde etmişti. Bu kapsamda, bağlı ortaklığımız Celebi Tanzanya yaptığı başvuru kapsamında Tanzanya'nın Darüsselam şehrindeki Julius Nyerere Uluslararası Havalimanı'nda 5 yıl süre ile havalimanı yer hizmetleri verme imtiyazı elde etmiştir. Söz konusu imtiyaz sözleşmesi imzalanmış olup 5 yılın sonunda, bir 5 yıl daha uzatılabilecektir.''

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