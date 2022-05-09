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Çay Tutkunlarının Keyfi Bambum Fastea Çay Makinası ile Taçlanıyor
Çay saatlerinin başrolü olan Bambum’un Fastea çay makinası, uzun süre sıcak tutma özelliği sayesinde tadına doyulmayan muhabbetlere eşlik ediyor. Kaynama sırasında otomatik kapanma ve paslanmaz çelik gövde gibi birçok özelliği bulunan Bambum Fastea çay makinası, geniş hacmi ile çay saatlerini doyasıya yaşamanızı sağlıyor.
İş Dünyası 09.05.2022, 09:50
Kaynama sırasında otomatik kapanma özelliği bulunan Bambum Fastea çay makinası, zamandan da tasarruf etmenizi sağlıyor. Çay demleme sanatının vazgeçilmezi Bambum Fastea çay makinası, çelik yapısı ile uzun süre mutfağınızın vazgeçilmez parçası oluyor.
Şık tasarımı ve geniş su ısıtma kapasitesi ile ön plana çıkan Bambum Fastea çay makinası, her daim sıcak bir çay deneyimi sunarak keyfinize ortak oluyor. Gri ve parlak inox rengiyle mutfaklara şık bir görünüm katan Bambum Fastea çay makinası ile misafirleriniz tadına doyum olmayan çaylarınızın müdavimi oluyor.