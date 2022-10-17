Canon, yayıncılık ve film yapımcılığına yönelik ürün serisini genişletti

Dünyayı sinematik bir bakışla yakalayın: CN8x15 IAS S E1/P1

Odak aralığı, kompakt boyut ve hafifliğin olağanüstü kombinasyonunu sunan “CN8x15 IAS S E1/P1”, Canon’un ünlü sıcak renk bilimine sahip ve güzel, pürüzsüz bokeh üreten 11 bıçaklı diyaframı ile kullanıcılarına tutarlı sonuçlar sunuyor. Olağanüstü optik performansıyla HDR, 4K ve 8K prodüksiyonlarda nefes kesici görüntü kalitesi sunan CN8x15 IAS S E1/P1, PL Yuva kullanıldığında ZEISS eXtended Data™ (XD) iletişimine olanak tanıyan ilk Cine-Servo lens olmasıyla da öne çıkıyor. Bununla birlikte güçlü ve çıkarılabilir servo motor sürücüyle omuzda kullanımı mümkün kılarak belgesel ve sinema prodüksiyonlarında de belgesel gibi çekimleri kolaylaştırıyor. CN8x15 IAS S E1/P1’in, Super 35mm kameraları desteklemesi bu lensi çok çeşitli sinema ve yayın prodüksiyonu için ideal bir seçenek haline getiriyor. 15 mm’de geniş açıdan 120 mm telefotoya kadar genişleyen odak aralığıyla full frame sensör kapsamı sunuyor.

EU-V3: EOS C500 Mark II ve EOS C300 Mark III ile uyumlu canlı prodüksiyon için modüler genişletme ünitesi

Yayın, etkinlik ve canlı spor prodüksiyonları için izleyicilere favori takımlarının maçını izlerken benzersiz bir perspektif sunan geniş formatlı sensör donanımlı kameralara geçişin artmasıyla birlikte Canon, EU-V3 genişletme modülünü kullanıma sunuyor. Bu modül, EOS C500 Mark II ve EOS C300 Mark III için modüler tasarımı temel alarak, çok sayıda makinenin kullanıldığı düzeneklere ve canlı prodüksiyonlara yönelik işlevleri genişletiyor ve destekliyor. Bununla birlikte EU-V3, bir prodüksiyon değiştiriciden canlı yayın akışının gerçek zamanlı izlenmesine kadar olanak tanıyan özel bir SDI dönüş özelliği de sunuyor. Kullanıcıların ekranın üst veya sağ tarafında görüntüleyebilecekleri Odak Pozisyonu Ölçer, bir mesafe ölçeği üzerine birden fazla odak pozisyonunu kaydetmelerine olanak tanıyor.

DP-V2730: Yeni nesil için 4K HDR ekran

Gerek film yapımcıları gerekse yayıncılar için mükemmel bir seçenek olan DP-V2730’un hem sette hem de post prodüksiyon ortamları için ideal olan, minimum parazit ile yüksek parlaklık sağlayan 27 inç ekranı kullanıcıların vazgeçilmezi olacak. Canon’un tüm ekranı kuşatan son teknolojili parlaklığı, ayrıntılı gölgeleri ve geniş renk yelpazesi, Dolby Vision onayına ve EBU TECH3320 standartlarında 1A Sınıfı Derecesine sahip olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Yayınlar ve film yapımı için ideal bir yardımcı olan bu ekran, çekim seti stüdyoları, yayın karavanları ve post prodüksiyon montajı, VFX ve renk gradasyonu için yüksek kalitede 4K HDR performansı sunuyor. Tüm bu özelliklerinin yanı sıra HDMI girişleri ile DP-V2730, birden fazla iş akışına sorunsuz entegrasyon sağlarken LAN bağlantısı ile de çok sayıda Canon ekranına kolayca bağlanabiliyor.

Cinema EOS Ürün Yazılımı: ufuklar genişlesin

Seride yer alan ve hem EOS C500 Mark II hem de EOS C300 Mark III için geçerli olan Cinema EOS Ürün Yazılımı güncellemesi, her iki kameranın da canlı ortamlar ve iş akışlarında kullanılabilmesini sağlıyor. Temel güncellemeler arasında XC protokolünün uygulanması, AF özelliklerinin güçlendirilmesi, 4 kanallı ses gösterimi, Frame.IO’nun C2C (Kameradan Buluta) hizmeti için destek ve yeni aksesuar ve lens desteği bulunuyor.

CN8x15 IAS S E1/P1 temel özellikler:

8x büyütme kapasiteli 15-120 mm geniş açı

180 mm’ye kadar erişim sunan dahili 1,5x genişletici

Full Frame sensör kapsamı (genişletici kullanıldığında)

HDR, 4K ve 8K çekim için yüksek kaliteli optikler

Çıkarılabilir sürücü ünitesi ile modüler tasarım

EF’den PF’ye geçiş için değiştirilebilir lens yuvası

ZEISS eXtended Data (XD) desteği sunan ilk Cine-Servo lensi

EU-V3 temel özellikler:

Dönüş İşareti SDI Girişi

Uzaktan Kumanda B (RS-422)

Ethernet

Kayıt İşareti Desteği

V yuvalı pil plakası (D-TAP ile)

12 Pimli Lens Terminali

DC ÇIKIŞI 12 V-2 A

Cine EOS ürün yazılımı güncellemesi:

XC protokolü desteği

120p/100p AF desteği

Ağır ve Hızlı Modda Çekim sırasında yüz tespiti

4 kanallı ses gösterimi

Frame.IO desteği

Flex Zoom Serisi ve CN8x15 IAS S E1/P1 lens desteği

DP-V2730 temel özellikler:

27 inç 4K UHD HDR Ekran

1.000 cd/m2 parlaklık ve 0,001 cd/m2 siyah seviyeleri

Ödüllü izleme araçları

Dolby Vision ve 1A Sınıfı EBU TECH3220 standartlarına sahiptir

8K desteği ile İkili/Dörtlü ekran

12G-SDI ve HDMI bağlantısı