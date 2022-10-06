Canon 8. Kez Düzenlenen Istanbul Photo Awards’ı Destekliyor

2015 yılından bu yana düzenlenen ve dünyanın dört bir tarafından fotoğraf sanatçılarının ve foto muhabirlerinin çektiği birbirinden güçlü fotoğrafların uluslararası bir jüri tarafından oylandığını yarışma Istanbul Photo Awards, yine yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Foto muhabirlerini destekleyen ve onların yakaladığı eşsiz hikayeleri kitlelerle buluşturan Istanbul Photo Awards, 2022 yılında 16 binden fazla fotoğrafın katılımıyla her geçen gün uluslararası itibarına güç katarak yoluna devam ediyor. Canon, 8. kez düzenlenen etkinliğe destek verirken, bu yıl açılan ilk sergide de standı ile yer aldı. Ödül alan 19 fotoğrafçının eserlerinden oluşan sergi, Myanmar'daki toplumsal olaylar, ABD'deki göçmen krizi, Dakar Rallisi ve Tokyo Olimpiyatları'nın yanı sıra Senegal'den Rusya'ya, farklı coğrafyalardaki hikayeleri konu edindi.

Sergiye, Anadolu Ajansı yöneticileri, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi, Azerbaycan, Kazakistan, Rusya, Moğolistan ve Angola'nın konsolosluk yetkililerinin yanı sıra Yılın Fotoğrafı ödülü sahibi Konstantinos Tsakalidis, Chris McGrath ve Merih Akoğul'un da aralarında yer aldığı fotoğraf ve sanat dünyasından pek çok davetli katıldı.

Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz: "8. kere düzenlediğimiz Istanbul Photo Awards ile bu yıl da değerli foto muhabirlerinin özenli çalışmalarına tanıklık ettik. Yarışmamıza bu yıl 113 ülkeden 16 binden fazla fotoğraf ile başvuran foto muhabirlerine ve Istanbul Photo Awards sponsorlarımızdan Canon'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Fotoğrafların anlattığı hikayelerin gücünü bizlere bir kez daha gösteren etkinliğimizde ödül alan tüm foto muhabirlerini ayrıca kutluyoruz." sözleriyle etkinlik hakkındaki düşüncelerini dile getirdi.