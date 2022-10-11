Cam ambalaj sektörünün önemli oyuncularından GCA, 12-15 Ekim’de İstanbul Avrasya Ambalaj Fuarı’nda

Gürok Grup şirketlerinden biri olan ve cam ambalaj sektörünün öncülerinden GCA, bu yıl 12-15 Ekim tarihlerinde İstanbul Tüyap’ta 27.’si düzenlenen Avrasya Ambalaj Fuarı’na katılarak yurt içi ve yurt dışı ziyaretçilerini ağırlayacak. GCA, kurulduğu yıldan itibaren katılımcısı olduğu, gıda ve içecek sektörleriyle ambalaj endüstrisinin tüm paydaşlarını bir araya getiren fuarda, ziyaretçileriyle 5. salon 522 no’lu standında bir araya gelecek.

Bu sene 2022 Uluslararası Cam yılı olması sebebi ile de fuar, cam sektörü için daha anlamlı olacak. GCA fuarda ödüllü tasarımları, projeleri, inovasyonları, cam şişe ve kavanoz ürünleriyle sektörle bir araya gelerek uzun soluklu iş ortaklıklarını devam ettirmeyi ve yeni ortaklıklar kurmayı hedefleyecek.

“2022 Uluslararası Cam Yılı’nda yeniden Avrasya Ambalaj Fuarı’nda olmaktan çok mutluyuz”

GCA Genel Müdürü Dr. Abdullah Gayret, Avrasya Ambalaj Fuarı’nın ambalaj endüstrisi oldukça önemli bir fuar olduğunu vurguluyor. “GCA, 40’tan fazla ülkeye yaptığı ihracatla, aldığı tasarım ödülleri, yaptığı projeler ve yatırımlarla her geçen yıl adından daha da çok söz ettirmeye devam ediyor. Bu yıl da 2022 Uluslararası Cam Yılı’nda, 27.si düzenlenen ambalaj endüstrisinin lider fuarı Avrasya Ambalaj Fuarı’nda yer alıyoruz. Bu önemli etkinlikte kaliteyle şekillendirdiğimiz ürünlerimiz ve uzman ekiplerimizle birlikte sektörle beraber olmak ve kuvvetli diyaloğumuzu daha da güçlendirmek üzere bir araya geliyoruz” diye belirtti.