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Çalışma Bakanı açıkladı: Esnek çalışma modellerinin hızla yaygınlaştığı bir dönemden geçiyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışma hayatındaki gelişmeleri değerlendirmek üzere Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonu’nda bir araya geldi.

İş Dünyası 23.06.2021, 11:36
Çalışma Bakanı açıkladı: Esnek çalışma modellerinin hızla yaygınlaştığı bir dönemden geçiyoruz

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve beraberindeki heyeti kabul eden Bilgin, çalışma hayatındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, toplantıda, Bakan Bilgin’e Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasının yıl sonuna kadar devam etmesi yönündeki taleplerini de iletti.

Toplantıda, Esnek Çalışma modeline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Bilgin, “Esnek çalışma modellerinin hızla yaygınlaştığı bir dönemden geçiyoruz. Önümüzdeki 20 yılda olacakları pandemi öne çekti. Esnek çalışma modellerini güvenceli esnek çalışmaya dönüştürmek zorundayız.  Mevzuatımızdaki eski kurumsal ilişkilerin parçası olan düzenlemelerin yerini yenilerinin alması lazım” dedi.

İŞYERLERİ İÇİN YENİ UYGULAMA

Sendikalı işyeri temsilcileri ile konuşmanın kendisini mutlu ettiğini belirten Bilgin, “Sendika aynı zamanda tabiri caizse merdiven altı işletmecilik anlayışının kapısını kapatır. Kayıt dışılığı önleyecek önemli bir kurumdur. Sizinle şunu paylaşmak isterim; Önümüzdeki dönemde Sendikalı aynı zamanda vergi borcu olmayan işyerlerine mavi bayrak beyaz bayrak gibi bir uygulamaya geçeceğiz. Bu uygulama, marka tescili olacak. Bu bizim için gurur kaynağı, işletmelerimiz için de özgüven yaratacak bir durum” diye konuştu.

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