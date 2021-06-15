Çalışanlarını illegal yollarla gözetleyen İKEA'ya 1 Milyon Euroluk ceza

Devam eden yargılama sonucunda, mahkeme IKEA'yı 1 milyon euro tazminatla cezalandırdı.

Suçlamaların ardından, IKEA Fransa 4 çalışanını işten çıkardı ve şirket içi bir soruşturma başlattığını açıklamıştı.

İsveçli şirketin Fransız şubesi, birkaç yıl boyunca çalışanlarını gözetlemek için banka hesaplarını incelemekle ve sahte çalışanlar kullanarak mahremiyetlerini ihlal etmekle suçlanıyor.

IKEA'nın Fransa'da 34 mağazası ve 10 binden fazla çalışanı bulunuyor.