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Çalışanlarını illegal yollarla gözetleyen İKEA'ya 1 Milyon Euroluk ceza

İsveç merkezli mobilya devi IKEA'nın Fransa koluna ve aralarında şirketin eski yöneticileri ile polis yetkilileri de bulunan 15 kişiye, çalışanlara ve müşterilere yönelik 'casusluk' yaptıkları suçlamasıyla dava açılmıştı.

İş Dünyası 15.06.2021, 12:57
Çalışanlarını illegal yollarla gözetleyen İKEA'ya 1 Milyon Euroluk ceza

Devam eden yargılama sonucunda, mahkeme IKEA'yı 1 milyon euro tazminatla cezalandırdı. 

Suçlamaların ardından, IKEA Fransa 4 çalışanını işten çıkardı ve şirket içi bir soruşturma başlattığını açıklamıştı.

İsveçli şirketin Fransız şubesi, birkaç yıl boyunca çalışanlarını gözetlemek için banka hesaplarını incelemekle ve sahte çalışanlar kullanarak mahremiyetlerini ihlal etmekle suçlanıyor.

IKEA'nın Fransa'da 34 mağazası ve 10 binden fazla çalışanı bulunuyor.

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