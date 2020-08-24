Çalışanlar iş yerine dönmekten mutlu

Türkiye’de çalışma hayatı yeni normalle birlikte kademeli olarak ofis ve iş yerlerine taşınmaya başladı. İş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi ödeme çözümleri geliştiren Edenred’in gerçekleştirdiği “Koronavirüsün Değiştirdiği Çalışma Koşulları Yeni Normal Araştırması”, çalışanların ofise geri dönmekten mutlu olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye genelinde 1213 çalışanın katıldığı anketin sonuçlarına göre, yeni normalleşme süreciyle birlikte çalışanların yüzde 38’i iş yerlerine geri döndü, yüzde 16,4 ise evden çalışmaya devam ediyor. Yüzde 36,4 değişen bir şey olmadığını, işe gidip geldiğini beyan ederken, yüzde 9,2 ise ofise kısmi olarak gidiyor.