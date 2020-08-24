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Çalışanlar iş yerine dönmekten mutlu
Yeni normalle birlikte kademeli olarak iş yerlerine ve ofislere dönülmeye başlandı. Ticket Restaurant Edenred’in “Koronavirüsün Değiştirdiği Çalışma Koşulları” araştırmasının devamı niteliğindeki “Yeni normal” sonuçlarına göre, çalışanların yüzde 38’i iş yerine geri dönerken, yüzde 16,4’ü evden çalışmaya devam ediyor. Anket sonuçlarına göre, iş yerine dönen çalışanlar ofiste çalışmaktan genel olarak mutlu olduğunu belirtti.
İş Dünyası 24.08.2020, 14:08
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Türkiye’de çalışma hayatı yeni normalle birlikte kademeli olarak ofis ve iş yerlerine taşınmaya başladı. İş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi ödeme çözümleri geliştiren Edenred’in gerçekleştirdiği “Koronavirüsün Değiştirdiği Çalışma Koşulları Yeni Normal Araştırması”, çalışanların ofise geri dönmekten mutlu olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye genelinde 1213 çalışanın katıldığı anketin sonuçlarına göre, yeni normalleşme süreciyle birlikte çalışanların yüzde 38’i iş yerlerine geri döndü, yüzde 16,4 ise evden çalışmaya devam ediyor. Yüzde 36,4 değişen bir şey olmadığını, işe gidip geldiğini beyan ederken, yüzde 9,2 ise ofise kısmi olarak gidiyor.
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