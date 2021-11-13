banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçına hazır
A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçına hazır
Otobüs bozuldu Ümit Milli Takım maça yetişemedi!
Otobüs bozuldu Ümit Milli Takım maça yetişemedi!
Bodrum’da aynı bölgede yine yangın çıktı
Bodrum’da aynı bölgede yine yangın çıktı
Diyarbakır Cezaevi’ni kapatılıyor
Diyarbakır Cezaevi’ni kapatılıyor

Çalık Enerji’nin Enerjik Okullar Projesi İle Okullar Artık Kendi Enerjilerini Kendileri Üretecek

Doğaya saygılı, çevre dostu projeleriyle daha temiz bir gelecek için faaliyet yürüten Çalık Enerji, Milli Eğitim Bakanlığı ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında Enerjik Okullar Sosyal Sorumluluk Projesi'ni hayata geçiriyor. Proje kapsamında kurulan güneş panelleri sayesinde, hem okullar ihtiyacı olan enerjiyi kendileri üretecek hem de öğrenciler yenilenebilir enerji ile tanışacak.

İş Dünyası 13.11.2021, 10:03
Çalık Enerji’nin Enerjik Okullar Projesi İle Okullar Artık Kendi Enerjilerini Kendileri Üretecek

Kurulduğu 1998 yılından bu yana Orta Doğu, Orta Asya, Afrika ve Balkanları kapsayan geniş bir coğrafyada, doğadan gelen enerjiyi insanların hizmetine sunan Çalık Enerji, daha iyi ve sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için gerçekleştirdiği projelere “Enerjik Okullar Sosyal Sorumluluk Projesi”ni de ekledi. Okulların kendi enerjisini üretmesini destekleyen ve öğrencilerin yenilenebilir enerji kaynakları ve sürdürülebilirlik konuları hakkındaki farkındalığını artırmayı hedefleyen Proje, "İnsana değer, geleceğe yatırım" yaklaşımıyla hayata geçiriliyor. Uzun soluklu sürdürülmesi planlanan Enerjik Okullar Sosyal Sorumluluk Projesi’nin ilk ayağı Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinasyonunda Amasya’da başlatıldı. Fizibilite çalışmaları yaklaşık 1 yıl süren proje kapsamında Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından teknik ve fiziki şartları uygun bulunan Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bahçesine kurulan 12 KWp kapasiteli güneş enerji panelleri sayesinde, okul bundan böyle enerjisinin büyük kısmını kendisi üretecek. Projenin bir hedefi de öğrencilerin sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji kaynakları hakkındaki farkındalığını artırmak olacak.

Proje ortaklarından Mitsubishi Corporation ise okulda Tesisat ve İklimlendirme Teknolojisi Atölyesi'ni kurdu. Böylece öğrenciler atölyede, tesisat ve iklimlendirme konusunda son teknoloji eğitim setleri ve simülatörlerle eğitim alacak.

İklim değişikliğiyle mücadele eden okullar farkındalık yaratacak

Onur Yücekal: "Yenilenebilir enerji ile okullarımız kendi enerjilerini kendi üretecek"

Çalık Enerji Genel Müdürü Onur Yücekal, Enerjik Okullar Projesi ile ilgili yaptığı açıklamada projenin ilk adımının Amasya’da atılmasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz Çalık Enerji olarak sürdürülebilirlik stratejimizi çevresel, sosyal ve finansal sürdürülebilirlik üzerine kurguladık. İstedik ki hayata geçireceğimiz sosyal sorumluluk projemiz, söz konusu üç bileşeni de içersin. Öyle bir okul hayal ettik ki kendi enerjisini üreterek finansal sürdürülebilirliğini sağlayabilsin, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak iklim değişikliği ile mücadele etsin, çevresel sürdürülebilirliğe katkısı olsun ve öğrencilerine sürdürülebilirliğin önemini somut olarak gösterip gerekli farkındalığı yaratabilsin. Çalışanlarımızla birlikte, ülkemizde ve farklı coğrafyalarda, tüm enerjimizle daha iyi bir gelecek inşa etmek amacıyla yürüttüğümüz çalışmaları sosyal sorumluluk alanlarına da taşımaktan mutluyuz. Enerjik Okullar Projesi, Çalık Enerji'nin kurulduğu günden bu yana planladığı en büyük ve en uzun soluklu sosyal sorumluluk projesi. Projenin hazırlıkları ve uygulanması döneminde birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğumuz Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Ömer Coşkun’a ve tüm çalışanlarına, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin değerli ekibine, Amasya Belediyesi’ne ve açılışa katılımları ile bizlere destek olan Amasya Valisi Sayın Mustafa Masatlı’ya en içten teşekkürlerimizi sunarız.”   

Öğrenciler tesisat ve iklimlendirme konularını simülatörlerle öğrenecek

Kazuo Inada: "Öğrencilerin son teknoloji ile eğitim almalarına destek olmaktan mutluyuz"

Proje ortaklarından Mitsubishi Corporation Türkiye, Tokyo’da bulunan global Kurumsal Sosyal Sorumluluk Katılım Fonu’ndan aldığı bütçe ile projelerinin bir parçası olarak Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne Tesisat ve İklimlendirme Teknolojisi Atölyesi kurdu. Atölye inşası kapsamında altyapı çalışmaları gerçekleştirilirken, tesisat ve iklimlendirme konusunda son teknoloji eğitim setleri ve simülatörler temin edildi, ekipmanların kullanımı hakkında eğiticilerin eğitimler verildi. 

Projeye katkıları konusunda açıklama yapan Mitsubishi Corporation Türkiye Genel Müdürü Kazuo Inada şunları söyledi: “Çalık Enerji ile birlikte bu sosyal sorumluluk projesinin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Bu proje ile amacımız genç neslin eğitimine, yenilenebilir enerjilerin geliştirilmesine ve kullanılmasına katkıda bulunmaktır. Mitsubishi Corporation olarak genç nesli desteklemeye her zaman hazırız. Sosyal sorumluluk projelerimiz, devam eden ve gelecekteki işlerimizle Türkiye'ye ve Türk toplumuna katkılarımızı artırmayı hedefliyoruz’.

11 ülkede faaliyet gösteren Çalık Enerji, sürdürülebilirliğin ancak kültürel bir değişimle toplum içinde yaygınlaşacağı inancıyla Enerjik Okullar Projesi’ni faaliyet gösterdiği coğrafyalarda yaygınlaştırmaya devam edecek.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6