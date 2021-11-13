Çalık Enerji’nin Enerjik Okullar Projesi İle Okullar Artık Kendi Enerjilerini Kendileri Üretecek

Kurulduğu 1998 yılından bu yana Orta Doğu, Orta Asya, Afrika ve Balkanları kapsayan geniş bir coğrafyada, doğadan gelen enerjiyi insanların hizmetine sunan Çalık Enerji, daha iyi ve sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için gerçekleştirdiği projelere “Enerjik Okullar Sosyal Sorumluluk Projesi”ni de ekledi. Okulların kendi enerjisini üretmesini destekleyen ve öğrencilerin yenilenebilir enerji kaynakları ve sürdürülebilirlik konuları hakkındaki farkındalığını artırmayı hedefleyen Proje, "İnsana değer, geleceğe yatırım" yaklaşımıyla hayata geçiriliyor. Uzun soluklu sürdürülmesi planlanan Enerjik Okullar Sosyal Sorumluluk Projesi’nin ilk ayağı Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinasyonunda Amasya’da başlatıldı. Fizibilite çalışmaları yaklaşık 1 yıl süren proje kapsamında Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından teknik ve fiziki şartları uygun bulunan Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bahçesine kurulan 12 KWp kapasiteli güneş enerji panelleri sayesinde, okul bundan böyle enerjisinin büyük kısmını kendisi üretecek. Projenin bir hedefi de öğrencilerin sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji kaynakları hakkındaki farkındalığını artırmak olacak.

Proje ortaklarından Mitsubishi Corporation ise okulda Tesisat ve İklimlendirme Teknolojisi Atölyesi'ni kurdu. Böylece öğrenciler atölyede, tesisat ve iklimlendirme konusunda son teknoloji eğitim setleri ve simülatörlerle eğitim alacak.

İklim değişikliğiyle mücadele eden okullar farkındalık yaratacak

Onur Yücekal: "Yenilenebilir enerji ile okullarımız kendi enerjilerini kendi üretecek"

Çalık Enerji Genel Müdürü Onur Yücekal, Enerjik Okullar Projesi ile ilgili yaptığı açıklamada projenin ilk adımının Amasya’da atılmasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz Çalık Enerji olarak sürdürülebilirlik stratejimizi çevresel, sosyal ve finansal sürdürülebilirlik üzerine kurguladık. İstedik ki hayata geçireceğimiz sosyal sorumluluk projemiz, söz konusu üç bileşeni de içersin. Öyle bir okul hayal ettik ki kendi enerjisini üreterek finansal sürdürülebilirliğini sağlayabilsin, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak iklim değişikliği ile mücadele etsin, çevresel sürdürülebilirliğe katkısı olsun ve öğrencilerine sürdürülebilirliğin önemini somut olarak gösterip gerekli farkındalığı yaratabilsin. Çalışanlarımızla birlikte, ülkemizde ve farklı coğrafyalarda, tüm enerjimizle daha iyi bir gelecek inşa etmek amacıyla yürüttüğümüz çalışmaları sosyal sorumluluk alanlarına da taşımaktan mutluyuz. Enerjik Okullar Projesi, Çalık Enerji'nin kurulduğu günden bu yana planladığı en büyük ve en uzun soluklu sosyal sorumluluk projesi. Projenin hazırlıkları ve uygulanması döneminde birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğumuz Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Ömer Coşkun’a ve tüm çalışanlarına, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin değerli ekibine, Amasya Belediyesi’ne ve açılışa katılımları ile bizlere destek olan Amasya Valisi Sayın Mustafa Masatlı’ya en içten teşekkürlerimizi sunarız.”

Öğrenciler tesisat ve iklimlendirme konularını simülatörlerle öğrenecek

Kazuo Inada: "Öğrencilerin son teknoloji ile eğitim almalarına destek olmaktan mutluyuz"

Proje ortaklarından Mitsubishi Corporation Türkiye, Tokyo’da bulunan global Kurumsal Sosyal Sorumluluk Katılım Fonu’ndan aldığı bütçe ile projelerinin bir parçası olarak Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne Tesisat ve İklimlendirme Teknolojisi Atölyesi kurdu. Atölye inşası kapsamında altyapı çalışmaları gerçekleştirilirken, tesisat ve iklimlendirme konusunda son teknoloji eğitim setleri ve simülatörler temin edildi, ekipmanların kullanımı hakkında eğiticilerin eğitimler verildi.

Projeye katkıları konusunda açıklama yapan Mitsubishi Corporation Türkiye Genel Müdürü Kazuo Inada şunları söyledi: “Çalık Enerji ile birlikte bu sosyal sorumluluk projesinin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Bu proje ile amacımız genç neslin eğitimine, yenilenebilir enerjilerin geliştirilmesine ve kullanılmasına katkıda bulunmaktır. Mitsubishi Corporation olarak genç nesli desteklemeye her zaman hazırız. Sosyal sorumluluk projelerimiz, devam eden ve gelecekteki işlerimizle Türkiye'ye ve Türk toplumuna katkılarımızı artırmayı hedefliyoruz’.

11 ülkede faaliyet gösteren Çalık Enerji, sürdürülebilirliğin ancak kültürel bir değişimle toplum içinde yaygınlaşacağı inancıyla Enerjik Okullar Projesi’ni faaliyet gösterdiği coğrafyalarda yaygınlaştırmaya devam edecek.