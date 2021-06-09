CaddeYıldız Mobilya e-ihracatta yüzde 40 büyüdü

Hayatımıza 2020 yılında giren pandemi süreci birçok sektörde olduğu gibi mobilya sektöründe de satışları e-ticarete yöneltti. Bu dönemde döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar da ihracat ve e-ihracat yapan firmaların satışlarına yansıdı. 2021 yılında tüm bu gelişmelerle küresel ticarette satış rekoru kırmayı hedefleyen mobilya sektörü geçen yılın aynı dönemine göre ilk yarıda yüzde 16 büyüme sağladı.

“CaddeYıldız olarak ihracatımızın ciromuz içindeki payını yüzde 40’a çıkardık”

Online mobilya satış kanalı için 10 yıldır dijital altyapıya yatırım yaptıklarını açıklayan CaddeYıldız Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Yıldız; “2020 yılında İstanbul’da Oasis Cadde’de tek katta 1.600 metrekare büyüklüğündeki yeni konsept mağazamızın açılışını yaptık. Showroomun yanı sıra dijital altyapıya olan yatırımlarımız sonucu satışlarımızın yüzde 90’ını online kanallardan gerçekleştiriyoruz. Online kanallar vasıtasıyla yurt dışı satışlarımızda büyük bir ivme yakalayarak e-ihracatta sektörün liderleri arasına girdik. 2020’de ciro bazında satış rakamlarımızı yüzde 120 artırdık. 2021 yılının ilk çeyreğini öngörü olarak aldığımızda, sene sonuna kadar ciro bazında yüzde 160 olarak büyümeyi hedefliyor ve bu doğrultuda ilerliyoruz. Geçtiğimiz yıl ihracatımızın ciromuz içindeki payı yüzde 25 olarak gerçekleşti. Net rakamlar yıl sonunda kesinleşecek olmakla birlikte yılın ilk çeyreğinde bu oranı yüzde 40’a çıkardık. 2021 yılında da sektörümüz için önemli fırsatlar barındıran online mağazacılık alanında yatırımlarımıza devam edeceğiz. Yılın ilk yarısında yurt dışı satışlarımızda artış sağladık ve en çok Bulgaristan, Almanya, Fransa, Avusturya ve İngiltere’ye satış gerçekleştirdik.” açıklamasında bulundu.

“İhracat ve e-ihracat yapan firmalar paket üretim hacmini artırdı”

Yurt içine odaklanarak perakende zincir ağında yer alan işletmeler için dikkate değer yönde olumlu gelişme örnekleri göremediklerini belirten Mesut Yıldız, “Üretim tarafında yer alan firmaların, ihracat ve e-ihracat artışının doğal bir reaksiyonu olarak, paket üretim hacmini artırdığını rakamlara ve gözlemlerimize dayanarak söyleyebiliriz. Ancak yurt içinde ham madde tedariğinin iç piyasaya dağıtımı konusunda, dönem dönem sıkıntılı süreç ve durumlarla karşılaşabiliyoruz. Yerli üretimi sekteye uğratan bu tutum, ihracat bazında hedeflenen dağıtım ağına zararı olmasa da, iç piyasayı ve yurt içi perakende zincirini zaman zaman zor durumda bırakabiliyor. Mağazacılık hizmetini yurt içinde sunan bir şirket olarak bu noktada ham madde tedarikçilerinden iyileştirilmiş adımlar ve yurt içinde ihtiyacı karşılayacak oranda ham madde tedariğinin sağlanmasını bekliyoruz. Biz firma olarak talep edilen ürünlerde stoklu çalışarak bu durumun olumsuz etkilerini hafifletmeye ve gereken önlemleri almaya ehemmiyet gösteriyoruz. İhracat adına atılan adımlardan bahsetmek gerekirse o noktada sergilenen üretim stratejisi ile birlikte üretim kapasitesi arttı, bu talep kaliteyi ve fiyat çeşitliliği avantajını da beraberinde getirdi. Yine bu talep, hizmet kalitesini artırmak adına olumlu yönde bir rekabet yaratıp sektörü geleceğe taşıdı. 2021 yılında yeni normalin alışkanlıklara dönüşeceğini ve özellikle bizim sektörümüzün, ihracat kanadında öngörülen büyüme rakamlarını yakalayabileceğini düşünüyoruz.”

Amerika ve Rusya’nın yanı sıra İskandinav ve Asya ülkelerini radarına aldı

60 kategoride 8 bini aşkın ev mobilyası ürününün satışını gerçekleştirdiklerini söyleyen Yıldız, “Bahsettiğimiz gibi 2021 yılı ilk çeyreği hedeflerimizi karşıladı. Özellikle Bulgaristan, Fransa, Avusturya ve Almanya pazarında Türk mobilyası tedariği açısından online tarafta ciddi bir varoluş ve yüksek satış başarısı gösterdik. 2021 yılında büyüme ve ihracat hedeflerimizin başında Amerika ve Rusya’nın yanı sıra İskandinav ve Asya ülkeleri geliyor. Bölgeler birbirinden bağımsız ve birbirine oldukça uzak görünse de Afrika ülkelerine özellikle Kenya’ya dahi gönderim yapan bir marka olarak Türk mobilya grubu ürünlerini bir tıkla ulaşılabilir hale getiriyoruz. Satış adedi diğer bölgelere göre daha düşük olan ancak potansiyeli yüksek olan ülkeleri öncelikli yatırım noktası olarak görüyoruz.” şeklinde konuştu.

Luxury mobilyalar yurt dışında en çok tercih edilen kategori oldu

2021 yılının ilk yarısında yurt dışında en çok klasik, art deco ve modern tasarımların birleşimi olan Luxury mobilya kategorilerinin talep gördüğünü belirten Yıldız, “Türkiye’de mobilya sektörü tasarım renovasyonu ile tekstil sektörü kadar hızlı bir tarz ve stil değişimi yaşıyor.

Dönemsel olarak moda ve tercihler değişiyor. Bu durum Ar-Ge çalışmaları ve üretim süreçlerinin hızlanması olarak sektöre yansıyor. CaddeYıldız olarak yılın ilk yarısında özelikle yurt dışında hem estetik hem de kullanışlı bir tasarım olan Luxury mobilya kategorimizin satışını ağırlık olarak gerçekleştirdik.” dedi.